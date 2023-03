HRW preocupada com as consequências da guerra para crianças órfãs ucranianas

A ONG Human Rights Watch (HRW) expressou sua preocupação com as consequências da guerra para as crianças ucranianas órfãs ou estabelecidas em outras famílias e pediu ao governo ucraniano que reforme "urgentemente" seu sistema de atendimento a esses menores.

"A guerra fez com que muitas crianças colocadas em centros tivessem que se abrigar em porões durante o bombardeio, sem eletricidade ou água, por semanas", disse HRW em um relatório publicado nesta segunda-feira (13).

Segundo a HRW, "dezenas de orfanatos ucranianos foram afetados ou destruídos" desde o início da invasão russa há mais de um ano, e "muitas crianças foram retiradas em massa" para outras regiões da Ucrânia e no exterior, em primeiro lugar, para a vizinha Polônia.

Nestas condições, a HRW pede ao governo ucraniano que aplique, com "urgência", as "reformas prometidas ao seu sistema institucional de acolhimento das crianças" órfãs e colocadas em outras famílias.

A HRW também pede aos aliados ocidentais da Ucrânia, principais doadores para o financiamento de serviços sociais, "que apoiem esses objetivos" e adotem "uma estratégia coordenada para garantir o bem-estar das crianças", principalmente criando um grupo de trabalho com a ONU dedicado a isso.

O financiamento e as doações devem servir para "apoiar o retorno das crianças aos pais ou à família, e não enviá-las para orfanatos", solicita a HRW em suas recomendações.

Desde 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia iniciou sua invasão, "mais de 4.500" jovens ucranianos que foram colocados em orfanatos ou famílias adotivas "foram deslocados para o exterior", segundo a ONG.

Segundo dados oficiais divulgados pela ONG, havia 105 mil crianças em orfanatos na Ucrânia antes do início da invasão russa, ou seja, "o maior número na Europa, depois da Rússia".

