Hazard quer ficar no Real Madrid e descarta transferência para outro clube

O atacante Eden Hazard quer ficar no Real Madrid na próxima temporada apesar de praticamente não jogar pela equipe espanhola e garantiu que não cogita uma transferência no próximo verão, em entrevista concedida nesta segunda-feira à televisão belga RTBF.

"Gostaria de ficar. Sempre sonhei com este clube. Só espero uma coisa: estar em campo para mostrar que ainda posso jogar futebol, mesmo que as pessoas duvidem, o que é normal", admitiu o ex-jogador de Lille e Chelsea.

Hazard, de 32 anos, chegou à capital espanhola vindo de Londres em 2019, depois que o Real Madrid pagou 115 milhões de euros ao Chelsea. Mas desde que aterrissou em Madrid quase não conseguiu mostrar seu talento devido aos seus constantes problemas físicos. Ele não joga uma partida pelo campeonato espanhol desde o último dia 9 de setembro.

"Há uma coisa que pode me tirar da espiral em que estou e é jogar (...). Depois de meses sem jogar, sei que não vou marcar cinco gols no primeiro jogo. Preciso de tempo, mas no Real Madrid não há tempo", declarou Hazard, cujo contrato se encerra no fim desta temporada e na próxima.

Hazard, que anunciou sua saída da seleção belga em dezembro após a Copa do Mundo no Catar, reconheceu duvidar "da confiança de Carlo Ancelotti", seu técnico no Real Madrid.

"Não falamos com o treinador, mas nos respeitamos. Vejo nos treinos que posso contribuir com coisas. Me sinto bem fisicamente. Mas há outros jogadores" que atuam regularmente.

"Não estou pedindo para jogar 90 minutos, só me sentir útil", insistiu Hazard que, no entanto, reconheceu uma certa begligência: "Na temporada passada esta situação me afetou mais. Agora menos".

"Alguns (companheiros) me dizem para sair (para jogar) porque veem minha qualidade, mas não é minha opção. Estou convencido de que ainda posso contribuir com algo" para o Real Madrid, concluiu.

