Exército ucraniano e grupo Wagner apontam fortes combates pelo controle do centro de Bakhmut

O exército ucraniano informou nesta segunda-feira (13) que há "combates ferozes" contra as forças russas pelo controle do centro da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, o que foi confirmado pelo grupo paramilitar russo Wagner.

Os russos "atacam de várias direções" para "avançar em direção aos bairros centrais", disse o exército ucraniano em coletiva de imprensa.

"Nossos defensores estão infligindo perdas significativas ao inimigo em combates ferozes", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, admitiu que seus combatentes estão encontrando resistência no centro da cidade.

"A situação em Bakhmut é difícil, muito difícil. O inimigo está lutando a cada metro", disse ele em mensagem nas redes sociais.

"Quanto mais perto estivermos do centro da cidade, mais difícil será o combate e mais artilharia haverá... Os ucranianos estão lançando infinitas reservas (no combate)", acrescentou.

A cidade de Bakhmut, que tinha 70.000 habitantes antes do início da invasão russa em fevereiro de 2022, é há meses o epicentro dos combates na frente leste.

A cidade se tornou um símbolo tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, que sofreram grandes perdas nessa batalha, embora observadores digam que sua importância estratégica é limitada.

bur-ant/ib/mis/es/zm/aa

Tags