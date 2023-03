Deslizamento de terra em Manaus deixa oito mortos, entre eles quatro crianças

Oito pessoas, incluindo quatro crianças, morreram em um deslizamento de terra causado por fortes chuvas em Manaus (norte), informaram as autoridades nesta segunda-feira (13), enquanto os bombeiros continuavam as buscas de vítimas entre os escombros.

O governo do estado do Amazonas detalhou em comunicado que "três pessoas foram resgatadas com vida (...) e outros oito corpos, sendo quatro adultos e quatro crianças".

A nota divulgada acrescentou que "as buscas seguem ao longo do dia".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil sofre cada vez mais com tempestades devastadoras, fenômeno que os especialistas atribuem ao aquecimento global e ao urbanismo descontrolado.

Segundo a prefeitura de Manaus, pelo menos 11 casas foram soterradas pelo deslizamento de terra no bairro popular Jorge Teixeira, construído na encosta de um morro, na zona oeste da cidade.

"Ainda há possibilidade de vítima desaparecida", disse o comandante do corpo de bombeiros do Amazonas, coronel Orleilso Ximenes Muniz, à AFP e para outros jornalistas.

"Vamos continuar as buscas até ter a certeza de que ninguém ainda permaneça" sob os escombros, acrescentou.

Segundo Ximenes, 74 pessoas foram removidas do local.

"Aqui é um local de difícil acesso", disse o governador Wilson Lima, citado no comunicado.

O prefeito de Manaus, David Almeida, explicou que há "mais de mil áreas" com construções em encostas de morros e montanhas da cidade e 62 delas são de "alto risco". Ele prometeu mais investimento para prevenção de catástrofes naturais.

Em São Paulo, deslizamentos de terra causados por chuvas recordes em fevereiro deixaram 65 mortos no litoral do estado.

Estima-se que 9,5 milhões de brasileiros vivem em áreas de riscos de deslizamento ou enchente.

str-lg/rsr/llu/ms

Tags