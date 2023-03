Comunicado do Business Wire :Tigo

Tigo Energy, Inc.("Tigo", ou a "Empresa"), líder no fornecimento de soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia, divulgou hoje resultados financeiros não auditados para o ano concluído em 31 de dezembro de 2022.

Destaques Financeiros e Operacionais do Ano Inteiro de 2022

-- Receita recorde de US$ 81,3 milhões, um aumento de 86% em comparação a US$ 43,6 milhões em 2021

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Lucro bruto de US$ 24,8 milhões, aumento de 96% em comparação a US$ 12,6 milhões em 2021, com margem de lucro bruto melhorando de 29% a 30% em 2021

-- Perda líquida de US$ 7,0 milhões, um aumento de 45% em comparação a uma perda líquida de US$ 4,9 milhões em 2021

-- EBITDA ajustado, uma medida não GAAP, totalizou US$ 2,5 milhões, uma melhoria em comparação a uma perda de EBITDA ajustado de US$ 3,1 milhões em 2021

-- Concluído em 2022 com carteira de US$ 96,1 milhões, acima dos US$ 14,5 milhões no fim de 2021

-- Contrato firmado de combinação de negócios com a Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("Roth CH IV" ou "ROCG") em 5 de dezembro de 2022

-- Contrato firmado para adquirir a empresa de software de análise de dados de energia Foresight Energy Ltd., expandindo a capacidade da Tigo de alavancar o consumo de energia e dados de produção para produtores de energia solar

Comentário da Administração

"A Tigo teve um ano extraordinário em muitos aspectos", disse Zvi Alon, Presidente e Diretor Executivo da Tigo. "Impulsionados por um crescimento significativo em nossa solução MLPE, obtivermos receita recorde, quase dobramos nosso lucro bruto e formamos uma sólida carteira de pedidos de clientes. Além disto, nossas soluções de Inteligência de Energia, lançadas no fim de 2021 nas Américas e no terceiro trimestre de 2022 na Europa, vêm mostrando forte impulso de vendas, representando 4% de nossas vendas em 2022 e 7% de nossa carteira em 31 de dezembro de 2022. Para os clientes que buscam produtos de maior qualidade no mercado, a arquitetura aberta de nossas soluções, a fácil instalação e o poderoso software ressoam de modo bem claro."

"A Tigo concluiu o ano com sólida base financeira", acrescentou Bill Roeschlein, Diretor Financeiro da Tigo. "Além disto, a empresa já reduziu seu custo de capital no primeiro trimestre de 2023, ao pagar sua dívida a prazo e arrecadar US$ 50 milhões em títulos conversíveis. Estamos confiantes no caminho a seguir para a Tigo e esperamos oferecer mais atualizações nos próximos trimestres."

Resultados Financeiros do Ano Inteiro de 2022

Os resultados comparam o ano fiscal de 2022 concluído em 31 de dezembro de 2022 com o ano fiscal de 2021 concluído em 31 de dezembro de 2021, salvo indicação em contrário.

-- A receita em 2022 totalizou US$ 81,3 milhões, um aumento de 86% referente aos US$ 43,6 milhões em 2021. O aumento se deveu sobretudo ao aumento das vendas mundiais de seus produtos TS4 MLPE, em especial na Europa.

-- O lucro bruto em 2022 totalizou US$ 24,8 milhões (30% da receita total), um aumento de 96% referente aos US$ 12,6 milhões (29% da receita total) em 2021.

-- As despesas operacionais totais em 2022 totalizaram US$ 25,7 milhões, um aumento de 57% referente aos US$ 16,4 milhões em 2021. O aumento se deveu sobretudo ao maior número de funcionários em apoiar iniciativas de crescimento da empresa e às despesas de transação de fusões e aquisições associadas às atividades de-SPAC da empresa.

-- A perda líquida em 2022 totalizou US$ 7,0 milhões, em comparação à perda líquida de US$ 4,9 milhões em 2021. A perda líquida em 2022 incluiu uma perda na extinção de dívidas no valor de US$ 3,6 milhões em 2022.

-- O EBITDA ajustado, uma medida financeira não GAAP, totalizou US$ 2,5 milhões em 2022, uma melhoria em comparação a uma perda de EBITDA ajustado de US$ 3,1 milhões em 2021.

-- Caixa e equivalentes de caixa totalizaram US$ 36,2 milhões em 31 de dezembro de 2022, em comparação a US$ 6,2 milhões em 31 de dezembro de 2021. A Empresa tinha US$ 20,8 milhões em dívidas de valor principal pendentes em 31 de dezembro de 2022, que foram pagas em fevereiro de 2023. Como anteriormente anunciado, em 9 de janeiro de 2023, a empresa firmou um contrato definitivo com a L1 Energy para compra de US$ 50 milhões em títulos conversíveis recém-emitidos, a fim de apoiar futuras oportunidades de crescimento da empresa mediante implantação de suas soluções inteligentes de armazenamento de energia solar e energia, bem como pagamento de dívidas existentes.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial em desenvolver e produzir soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e tecnologia de otimização solar com recursos inteligentes de software baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e propiciam o desligamento rápido exigido por código a nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informação, acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a Roth CH Acquisition IV Co.

A Roth CH Acquisition IV Co. é uma empresa em estágio de desenvolvimento constituída com a finalidade de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com uma ou mais empresas. A Roth CH é administrada em conjunto por afiliadas da Roth Capital Partners e Craig-Hallum Capital Group. Sua oferta pública inicial ocorreu em 5 de agosto de 2021, ao arrecadar cerca de US$ 115 milhões. Para mais informação, acesse www.rothch.com.

Informações Adicionais e Onde Encontrá-las

Este comunicado se refere à combinação de negócios proposta entre a Tigo Energy, Inc. ("Tigo") e a Roth CH Acquisition IV Co. ("Roth") (a "Combinação de Negócios"). Em relação à Combinação de Negócios, a Roth apresentou uma declaração de registro, que inclui uma declaração / prospecto de procuração preliminar, à SEC. A declaração de registro ainda não foi declarada efetiva. Se e quando a declaração de registro for declarada efetiva, a declaração / prospecto de procuração definitiva será enviada aos acionistas da Roth. Este comunicado não substitui a declaração / prospecto de procuração. INVESTIDORES E TITULARES DE VALORES MOBILIÁRIOS E OUTRAS PARTES INTERESSADAS SÃO INCENTIVADOS A LER A DECLARAÇÃO / PROSPECTO DE PROCURAÇÃO E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES QUE FORAM APRESENTADOS OU SERÃO APRESENTADOS À SEC, BEM COMO QUAISQUER ALTERAÇÕES OU COMPLEMENTOS A ESTES DOCUMENTOS, COM CUIDADO E EM SUA TOTALIDADE QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS IRÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TIGO, ROTH, A COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS E ASSUNTOS REFERENTES. Os documentos apresentados ou que serão apresentados à SEC referentes à Combinação de Negócios (quando disponíveis) podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Estes documentos (quando disponíveis) também podem ser obtidos gratuitamente da Roth mediante solicitação por escrito em Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA, 92660.

Participantes na Solicitação

Este comunicado não é uma solicitação de procuração de qualquer investidor ou titular de valores mobiliários. Entretanto, a Roth, Tigo e alguns de seus diretores e executivos podem ser considerados participantes na solicitação de procurações referentes à Combinação de Negócios sob as regras da SEC. As informações sobre os diretores e executivos da Roth e sua propriedade dos títulos da Roth estão definidas nas apresentações à SEC, incluindo o Relatório Anual da Roth no Formulário 10-K apresentado à SEC em 7 de abril de 2022. Na medida em que as participações nos títulos da Roth tenham sido alteradas desde os valores incluídos no Relatório Anual da Roth no Formulário 10-K, tais alterações foram ou serão refletidas nas Declarações de Mudanças na Propriedade no Formulário 4 apresentado à SEC. Informações adicionais sobre os participantes também serão incluídas na declaração / prospecto de procuração, quando estiverem disponíveis. Quando disponíveis, estes documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima.

Sem Oferta ou Solicitação

Este comunicado não pretende, nem deve constituir uma declaração de procuração ou solicitação de uma procuração, consentimento ou autorização referente a quaisquer títulos quanto à Combinação de Negócios, nem constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra ou subscrever quaisquer títulos ou uma solicitação de qualquer voto de aprovação, nem haverá qualquer venda, emissão ou transferência de títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Tais declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre futuros resultados financeiros e operacionais, nossos planos, objetivos, expectativas e intenções quanto a futuras operações, produtos e serviços; e outras declarações identificadas por palavras como "resultará provável", "são esperados", "continuará", "é antecipado", "estimado", "acredita", "pretende", "planeja", "projeção", "perspectiva" ou palavras de significado semelhante. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a expectativa de que a Combinação de Negócios irá ocorrer. Tais declarações prospectivas estão baseadas em crenças e expectativas atuais de nossa administração, bem como sujeitas inerentemente a incertezas e contingências comerciais, econômicas e competitivas significativas, muitas das quais são difíceis de prever e, em geral, fora de nosso controle. Os resultados reais e o tempo dos eventos podem diferir materialmente dos resultados antecipados nestas declarações prospectivas.

Além dos fatores divulgados anteriormente ou que serão divulgados nos relatórios da Roth apresentados à SEC e identificados em outras partes deste comunicado, os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados reais e o momento dos eventos difiram materialmente dos resultados previstos ou outras expectativas expressas nas declarações prospectivas: (1) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam ocasionar a rescisão do contrato de fusão ou de outro modo fazer com que as transações nele contempladas não sejam concluídas; (2) o resultado de qualquer procedimento legal que possa ser instaurado contra a Roth, Tigo ou outros após o anúncio da Combinação de Negócios e quaisquer contratos definitivos a respeito; (3) a incapacidade de concluir a Combinação de Negócios devido à falha em obter a aprovação dos acionistas da Roth ou Tigo; (4) a incapacidade da Tigo de cumprir outras condições para o fechamento; (5) modificações na estrutura proposta da Combinação de Negócios que possam ser necessárias ou apropriadas como resultado de leis ou regulamentos aplicáveis ou como condição para obter a aprovação regulatória da Combinação de Negócios; (6) a capacidade de satisfazer os padrões de cotação em bolsa de valores quanto a e após a consumação da Combinação de Negócios; (7) o risco de que a Combinação de Negócios interrompa planos e operações atuais da Tigo como resultado do anúncio e consumação da Combinação de Negócios; (8) a capacidade de reconhecer benefícios antecipados da Combinação de Negócios, que possam ser afetados, entre outras questões, pela concorrência, a capacidade da Roth de crescer e administrar o crescimento de modo lucrativo, aumentar sua base de clientes, manter relacionamentos com clientes e fornecedores, bem como reter sua administração e funcionários-chave; (9) o impacto da pandemia de COVID-19 nos negócios da Tigo e Roth (incluindo efeitos da atual escassez mundial da cadeia de fornecimento); (10) histórico operacional limitado da Tigo e histórico de perdas líquidas; (11) custos referentes à Combinação de Negócios; (12) alterações nas leis ou regulamentos aplicáveis; (13) a possibilidade de que a Tigo ou Roth possam ser afetadas adversamente por outros fatores econômicos, comerciais, regulatórios e/ou competitivos; (14) estimativas de despesas e lucratividade da Tigo; (15) a evolução dos mercados em que a Tigo compete; (16) a capacidade da Tigo de implementar suas iniciativas estratégicas e continuar inovando seus produtos existentes; (17) a capacidade da Tigo de aderir aos requisitos legais referente à proteção de dados pessoais e leis de privacidade; (18) riscos de segurança cibernética, perda de dados e outras violações da segurança da rede da Tigo e divulgação de informações pessoais; e (19) o risco de ações judiciais ou procedimentos regulatórios referentes aos produtos ou serviços da Tigo.

Os resultados reais, desempenho ou realizações podem diferir materialmente, e potencialmente de modo adverso, de quaisquer projeções, declarações prospectivas e suposições nas quais estas declarações prospectivas estejam baseadas. Não há garantia de que os dados aqui contidos reflitam o desempenho futuro em qualquer grau. Você é advertido a não depositar confiança indevida nas declarações prospectivas como um prognosticador de desempenho futuro, pois as informações financeiras projetadas e outras informações estão baseadas em estimativas e suposições inerentemente sujeitas a vários riscos significativos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além de nosso controle. Todas as informações aqui contidas se referem apenas à data deste documento, no caso de informações sobre a Roth e a Tigo, ou à data de tais informações, no caso de informações de outras pessoas que não da Roth e da Tigo, sendo que nos isentamos de qualquer intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas como resultado de desenvolvimentos ocorridos após a data deste comunicado. As previsões e estimativas sobre o setor e mercados finais da Tigo estão baseadas em fontes que acreditamos serem confiáveis, contudo, não pode haver garantia de que estas previsões e estimativas serão precisas no todo ou em parte. Os números anualizados, pro forma, projetados e estimados são utilizados apenas para fins ilustrativos, não sendo previsões e podendo não refletir resultados reais.

Medidas Financeiras Não GAAP

Para complementar nossas demonstrações financeiras consolidadas, que são preparadas e apresentadas segundo os GAAP, usamos a seguinte medida financeira não GAAP: EBITDA ajustado. A apresentação destas informações financeiras não pretende ser considerada isoladamente ou como um substituto ou superior às informações financeiras preparadas e apresentadas segundo os GAAP.

Utilizamos o EBITDA ajustado para tomadas de decisão financeiras e operacionais, e como um meio de avaliar comparações período a período. Definimos o EBITDA ajustado, uma medida financeira não GAAP, como lucro (perda) antes da despesa com juros, despesa com imposto de renda (benefício), depreciação e amortização, conforme ajustado para excluir remuneração baseada em ações e despesas referentes à transação de fusão. Acreditamos que o EBITDA ajustado fornece informações complementares significativas sobre nosso desempenho, excluindo certos itens que podem não ser indicativos de nossos resultados operacionais recorrentes de negócios principais. Acreditamos que tanto a administração quanto os investidores se beneficiam da referência ao EBITDA ajustado ao avaliar nosso desempenho e ao planejar, prever e analisar períodos futuros. O EBITDA ajustado também facilita as comparações internas da administração com nosso desempenho histórico e liquidez, bem como comparações com resultados operacionais de nossos concorrentes. Acreditamos que o EBITDA ajustado é útil aos investidores, pois (i) permite maior transparência quanto às principais métricas utilizadas pela administração em suas tomadas de decisão financeiras e operacionais, e (ii) é utilizado por nossos investidores institucionais e pela comunidade de analistas para ajudá-los a analisar o vigor de nosso negócio.

Os itens excluídos do EBITDA ajustado podem ter um impacto material em nossos resultados financeiros. Alguns destes itens não são recorrentes, enquanto outros não são de natureza monetária. Deste modo, o EBITDA ajustado é apresentado como divulgação complementar e não deve ser considerado isoladamente, como substituto ou superior às informações financeiras preparadas segundo os GAAP.

Há uma série de limitações referente ao uso de medidas financeiras não GAAP. Compensamos estas limitações ao fornecer informações específicas sobre os valores de GAAP excluídos destas medidas financeiras não GAAP e avaliar estas medidas financeiras não GAAP junto com suas medidas financeiras pertinentes segundo os GAAP.

-0- *T Tigo Energy, Inc.Balanços Patrimoniais Consolidados Condensados(em milhares)(não auditados) 31 de dezembro de 2022 2021 Ativos Ativo circulante Caixa e equivalentes de caixa US$ 36.194 US$ 6.184 Dinheiro restrito 1.523 1.290 Contas a receber, líquido 15.816 3.879 Inventário, líquido 24.915 10.069 Custos de emissão diferidos 2.221 - Títulos a receber 456 - Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 3.976 1.526 Ativo circulante total 85.092 22.948 Imobilizado, líquido 1.652 932 Ativos operacionais por direito de uso 1.252 - Outros ativos 82 78 Total de ativos US$ 88.078 US$ 23.958 Passivos, ações preferenciais conversíveis e déficit de acionistas Passivo circulante Contas a pagar US$ 23.286 US$ 12.252 Despesas acumuladas e outros passivos circulantes 5.282 1.574 Receita diferida, parcela atual 50 48 Responsabilidades pela garantia, parcela atual 392 179 Passivos de locação operacional, parcela atual 578 - Vencimentos atuais de dívida a longo prazo 10.000 8.000 Passivo circulante total 39.588 22.053 Locação diferida - 135 Responsabilidade pela garantia, líquida da parcela atual 3.959 3.214 Receita diferida, líquida da parcela atual 172 184 Dívida a longo prazo, líquida de vencimentos atuais e custos de emissão de dívida não amortizada 10.642 1.411 Passivos de locação operacional, líquidos da parcela atual 762 - Responsabilidade pela garantia de ações preferenciais 1.507 487 Total de passivos 56.360 27.484 Ações preferenciais conversíveis 87.140 46.370 Déficit de acionistas Ações ordinárias 2 2 Capital adicional integralizado 6.521 5.383 Títulos a receber de partes relacionadas - (103 ) Déficit acumulado (62.125 ) (55.178 ) Déficit total de acionistas (55.692 ) (49.896 ) Passivo total, ações preferenciais conversíveis e déficit de acionistas US$ 88.078 US$ 23.958 *T

-0- *T Tigo Energy, Inc.Demonstração do Resultado Consolidado Condensado(em milhares, exceto dados de ações e por ação)(não auditada) Ano concluído em 31 de dezembro de 2022 2021 Receita, líquida US$ 81.323 US$ 43.642 Custo de receita 56.552 31.003 Lucro bruto 24.771 12.639 Despesas operacionais Pesquisa e desenvolvimento 5.682 5.763 Vendas e marketing 10.953 7.571 Custos gerais e administrativos 9.032 3.019 Total de despesas operacionais 25.667 16.353 Perda de operações (896 ) (3.714 ) Outras despesas (receitas) Mudança no valor justo do passivo de garantia de ações preferenciais 1.020 192 Mudança no valor justo do passivo derivativo - 68 Perda (ganho) na extinção da dívida 3.613 (1.801 ) Despesa de juros 1.494 2.506 Outras receitas, líquidas (57 ) (16 ) Total de outras despesas, líquidas 6.070 949 Perda antes da despesa com imposto de renda (6.966 ) (4.663 ) Despesa com imposto de renda 71 200 Perda líquida US$ (7.037 ) US$ (4.863 ) *T

-0- *T Tigo Energy, Inc.Medidas Financeiras Não GAAP(em milhares)(não auditadas)Reconciliação da receita líquida atribuível a acionistas de ações ordinárias (GAAP) para EBITDA ajustado (Não GAAP) Ano concluído em 31 de dezembro de 2022 2021 Perda de operações, conforme relatado US$ (896 ) US$ (3.714 ) Depreciação e amortização 562 419 Compensação baseada em ações 813 179 Despesas de transação de fusões e aquisições 2.000 - EBITDA ajustado US$ 2.479 US$ (3.116 ) *T

Encorajamos os investidores e outros a analisar nossas informações financeiras em sua totalidade e não confiar em nenhuma medida financeira isolada.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005114/pt/

Contato

Contatos de Relações com Investidores Matt Glover ou Tom Colton Gateway Group, Inc. (949) 574-3860 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags