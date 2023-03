Comunicado do Business Wire :Milliken & Company

Pelo décimo-sétimo ano seguido, a diversificada fabricante global Milliken & Company foi reconhecida pela Ethisphere, líder na definição e promoção de práticas de negócios éticas, como uma das empresas mais éticas do mundo em 2023. A Milliken é um dos 135 vencedores de 19 países e 46 setores e um dos seis únicos vencedores a aparecer na lista World's Most Ethical Companies todos os anos desde que o prêmio foi fundado, em 2007.

Milliken is a 17-time World's Most Ethical Companies honor, one of only six companies included on the list each year since it was first published. (Graphic: Business Wire)

"Na Milliken, somos orientados por um compromisso de fazer a coisa certa", afirma Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken & Company. "Estamos honrados por sermos reconhecidos mais uma vez e orgulhosos do forte senso de integridade que move nossa equipe global."

Fazer a coisa certa encoraja a Milliken a dar passos ousados em todo o seu diversificado portfólio. Orientada por seus cinco valores fundamentais - integridade, excelência, inovação, sustentabilidade e pessoas -, a Milliken trabalha para ser líder em fabricação responsável e sustentável. Suas Metas de Sustentabilidade para 2025 definem o trabalho da empresa com seus produtos, suas pessoas e o planeta. Além disso, a Milliken recentemente anunciou sua trajetória para zerar as emissões líquidas até 2050 com metas de zero líquido de curto e longo prazo aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi).

"A Milliken fez parte de nossos vencedores do World Most Ethical Companies nos últimos 17 anos - a única fabricante industrial a atingir o marco de vencedor pela 17ª vez", afirma a CEO da Ethisphere, Erica Salmon Byrne. "Parabenizamos toda a equipe por sua dedicação em exercer um impacto real para as partes interessadas e pelo compromisso com uma liderança exemplar baseada em valores."

O Ethics Index de 2023 da Ethisphere, um índice de ética composto pelas empresas de capital aberto reconhecidas como as empresas mais éticas do mundo deste ano, superou um índice comparável de empresas de grande capitalização em 13,6 pontos percentuais em um período de cinco anos.

Metodologia e pontuação

Fundamentado no Ethics Quotient® exclusivo da Ethisphere, o processo de avaliação do prêmio World's Most Ethical Companies inclui mais de 200 questões sobre cultura, práticas ambientais e sociais, atividades de ética e conformidade, governança, diversidade e iniciativas que promovem uma forte cadeia de valor. O processo serve como uma estrutura operacional para capturar e codificar as melhores práticas de organizações em todos os setores e no mundo todo.

Vencedores

Para ver a lista completa de vencedores deste ano, acesse o site do prêmio World's Most Ethical Companies.

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é uma fabricante líder global cujo foco na ciência dos materiais oferece os produtos revolucionários de amanhã, hoje. De moléculas líderes do setor a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e que oferecem soluções para seus clientes e comunidades. Por meio de milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos negócios de têxteis, produtos químicos especializados, pisos e saúde, a empresa lança mão de um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram e LinkedIn.

Sobre a Ethisphere

A Ethisphere é líder global na definição e promoção de práticas de negócios éticas que suscitam o caráter corporativo, a confiança no mercado e o sucesso comercial. A Ethisphere tem profunda experiência em medir e definir padrões éticos fundamentais usando insights orientados por dados que ajudam as empresas a aprimorar seu caráter corporativo. A Ethisphere também honra grandes realizações por meio de seu programa de reconhecimento World's Most Ethical Companies®, fornece uma comunidade de especialistas do setor com a Business Ethics Leadership Alliance (BELA) e destaca tendências e boas práticas de ética em sua revista, a Ethisphere Magazine. A Ethisphere também ajuda a melhorar o desempenho de empresas por meio de avaliações baseadas em dados, orientações e benchmarks em relação aos seus dados inigualáveis: o conjunto de dados Culture Quotient (quociente de cultura), focado na cultura ética e apresentando as respostas de mais de 2 milhões de funcionários em todo o mundo; e o conjunto de dados Ethics Quotient (quociente de ética), apresentando mais de 200 pontos de dados que destacam as práticas éticas, de conformidade, sociais e de governança das empresas mais éticas do mundo. Para mais informações, acesse https://ethisphere.com.

