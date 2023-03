Comunicado do Business Wire :Biban

Hoje, o Banco de Desenvolvimento Social (SDB) da Arábia Saudita prometeu US$ 6,4 bilhões para financiar empreendedores, pequenas e médias empresas (PMEs) e autônomos em todo o país nos próximos três anos. O compromisso multibilionário foi anunciado no quarto dia da conferência Biban 2023 e visa contribuir para a realização dos objetivos da Visão 2030 estabelecidos no país.

O compromisso do SDB forma parte de uma longa lista de acordos assinados na Biban 2023 - a maior conferência de startups, PMEs e empreendedorismo da Arábia Saudita. Realizado entre 9 e 13 de março de 2023 no Riyadh Front Exhibition & Conference Center, o evento representa um marco importante na jornada de transformação do país, acelerando a diversificação da economia saudita.

O compromisso foi anunciado juntamente com uma seleção de parcerias e iniciativas inovadoras estabelecidas para transformar o país em um centro de PMEs de classe mundial e destino de investimento internacional.

Com base em seu trabalho para promover o empreendedorismo saudita, a Monsha'at - Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita - assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a InspireU - STC.

O MoU promove a união de forças das duas entidades com a finalidade de fornecer acesso aos aceleradores de negócios da Monsha'at à crescente comunidade de PMEs e investidores do país, garantindo que todo mundo se beneficie de recursos e provisões vitais.

A Biban 2023 também sediou a rodada final da Copa do Mundo de Empreendedorismo (EWC), que foi um dos grandes destaques do dia. Estabelecido pela primeira vez em 2019, pela Global Entrepreneurship Network (GEN) e pela Fundação Misk da Arábia Saudita, o torneio convida homens e mulheres de negócios do mundo inteiro a participar da competição definitiva de lançamento de startups.

A WhiteHelmet foi anunciada vencedora do EWC 2023, levando para casa um prêmio de US$ 300 mil.

