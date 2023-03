Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de destilados do mundo, anuncia hoje a aposentadoria de Francis Debeuckelaere, Presidente Regional da Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia (EUROC), após quase 30 anos na Bacardi. Francis se aposentará de sua função no final do ano fiscal em 31 de março de 2023 e, em seguida, passará para uma função de consultoria visando apoiar a transição e fornecer experiência em iniciativas da empresa.

Francis é uma história verdadeira de ascensão na hierarquia da Bacardi. Desde sua primeira função em 1994 como Diretor de Marketing local, passando pelo gerenciamento da parte comercial de clusters de mercado, até finalmente se tornar presidente regional. A paixão de Francis sempre foi vencer e formar equipes de alto desempenho que ajudaram a liderar o caminho para resultados sólidos no EUROC. Igualmente como um defensor absoluto do on-trade, o comércio dentro do estabelecimento, Francis também ajudou a desenvolver um Conselho On-Trade global que proporcionou um sucesso e engajamento incríveis com os principais clientes e mercados em todo o mundo.

"Foi uma honra fazer parte da Bacardi e construir minha carreira aqui no setor de bebidas destiladas. Esta empresa é realmente especial e estou feliz por deixar equipes e marcas sólidas para trás",diz Francis Debeuckelaere."Tenho orgulho do trabalho que realizamos juntos e espero ver a Bacardi prosperar nas próximas gerações".

"Quero agradecer de coração a Francis por seus muitos anos de serviço. Ele é um verdadeiro profissional do setor e um amigo para muitos de nós. Sua experiência e profundo conhecimento dos negócios e mercados desempenharam um papel inestimável na construção dos nossos negócios e marcas", comentou Mahesh Madhavan, CEO da Bacardi Limited.

Após a aposentadoria de Francis, Ignacio "Nacho" del Valleassumirá a função de Presidente Regional da Europa Ocidental.Um veterano com mais de 25 anos na Bacardi, Nacho tem atuado como Presidente Regional da América Latina e Caribe (LAC) nos últimos seis anos, transformando os negócios regionais ao proporcionar crescimento em mercados-chave e liderar a premiumização de várias categorias. Como membro da sexta geração da família Bacardí, Nacho é um verdadeiro defensor da preservação da cultura única da empresa e da geração de altos resultados de engajamento.

"Estou ansioso por este próximo capítulo em minha jornada na Bacardi e em continuar impulsionando o amor pela marca por nosso portfólio icônico", diz Ignacio "Nacho" del Valle. "É uma tremenda responsabilidade e privilégio construir sobre o legado da Bacardi de gerações antes de nós".

Pete Carr, que assumirá o papel previamente anunciado de Diretor de Crescimento Global em 1º de abril, adicionará a liderança da América Latina e Caribe (LAC)às suas responsabilidades.Além da região, Pete liderará os esforços globais de comércio digital, on-trade e estratégia de distribuição e vendas.

Vijay Subramaniam,Presidente Regional da AMEA e de Varejo de Viagens Global (Global Travel Retail, GTR) adiciona Austrália e Nova Zelândia, anteriormente sob a região EUROC, às suas responsabilidades.

