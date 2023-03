BBC anuncia retorno de Gary Lineker após suspensão por criticar governo britânico

A BBC anunciou nesta segunda-feira (13) o retorno do apresentador e ex-jogador de futebol Gary Lineker, cuja suspensão na última sexta-feira após um tuíte contra o governo britânico gerou uma onda de críticas.

"Gary é uma figura importante para a BBC e sei o quanto a BBC conta com ele, estou muito feliz por ele apresentar nossa transmissão no próximo fim de semana", disse o diretor-geral do canal público, Tim Davie, em comunicado.

Lineker havia sido suspenso após criticar um projeto de lei conservador do Governo que visa proibir que migrantes que chegam ao Reino Unido através do Canal da Mancha possam pedir asilo na região, medida também criticada pela ONU.

O apresentador fez uma comparação entre o discurso do poder Executivo e a retórica da Alemanha nazista.

É uma "política cruel para com os mais vulneráveis, em termos não muito diferentes daqueles utilizados pela Alemanha na década de 1930", escreveu ele, que frequentemente compartilha opiniões progressistas com seus 8,8 milhões de seguidores no Twitter.

A decisão de suspendê-lo do programa "Match of the Day", que apresenta desde 1999, gerou uma onda de críticas e o apoio de muitos comentaristas e ex-jogadores como Ian Wright e Alan Shearer, além de personalidades políticas.

No sábado, vários programas de futebol foram cancelados de última hora e a BBC foi forçada a pedir desculpas aos telespectadores.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse estar "satisfeito" com o acordo entre o canal público e Lineker, enfatizando que "a BBC tem responsabilidade de se manter imparcial".

"A imparcialidade é importante para a BBC. Também é importante para o público. A BBC está comprometida em respeitar a imparcialidade declarada em sua carta e com a liberdade de expressão", disse Tim Davie em um comunicado.

O diretor do canal anunciou também que uma investigação está sendo conduzida por um especialista independente para analisar as diretrizes sobre o uso das redes sociais e a forma como as regras se aplicam aos apresentadores que não trabalham diretamente com a informação.

Liniker, por sua vez, agradeceu o apoio recebido nas redes sociais e disse estar "feliz" por ter chegado a uma solução com o canal. Ele finalizou reforçando sua posição sobre a política de imigração.

"Por mais difíceis que tenham sido os últimos dias, eles simplesmente não podem ser comparados a ter que fugir de casa para escapar da perseguição ou da guerra, buscando refúgio em um país distante", concluiu.

