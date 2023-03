Audiência do Oscar cresce com 'Tudo em Todo o Lugar...' como grande vencedor

A audiência do Oscar cresceu pelo segundo ano consecutivo, com 18,7 milhões de espectadores que assistiram à cerimônia de premiação de Hollywood dominada pela obra de ficção científica "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", informou a emissora ABC nesta segunda-feira (13).

Com o retorno do comediante Jimmy Kimmel no papel de anfitrião, e com as indicações de sucessos de bilheterias como "Top Gun: Maverick" e "Avatar: O Caminho da Água", os organizadores tinham esperanças de reconquistar o público nesta 95ª edição dos prêmios.

A audiência média aumentou 12% em relação à cerimônia do ano passado, marcada pelo tapa que Will Smith deu em Chris Rock no palco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pior audiência do Oscar foi em 2021, quando, em plena pandemia, uma versão modesta da luxuosa festa do cinema atraiu pouco mais de 10 milhões de espectadores.

A tendência de alta é vista como uma infusão de vida para cerimônias de premiação ao vivo, que perderam espectadores em massa desde que começaram a competir com plataformas de streaming e conteúdo das redes sociais.

Apesar da melhora nos números, este domingo registrou a terceira pior audiência na história do Oscar.

A gala, que serviu de palco para gigantes da música como Rihanna e Lady Gaga, foi elogiada principalmente pela crítica.

O Hollywood Reporter disse que a premiação de domingo, que contou com vários discursos emocionantes de vencedores às lágrimas, teve "pouco drama e muita emoção".

A Variety chamou a cerimônia de "familiar" e "de bom gosto".

"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", que arrecadou 100 milhões de dólares em bilheteria, ganhou sete estatuetas, incluindo a de melhor filme, e sua protagonista, Michelle Yeoh, fez história como a primeira asiática a vencer na categoria de melhor atriz.

amz/pr/ag/am

Tags