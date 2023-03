Atlético-MG disputa em casa vaga na fase de grupos da Libertadores; Fortaleza precisa vencer no Paraguai

Em situações bem diferentes, Atlético-MG e Fortaleza lutam para garantir suas vagas na fase de grupos da Copa Libertadores da América-2023 nesta semana na partida de volta da terceira fase.

Liderado pelo astro Hulk, o Galo entra em campo contra o Millonarios com a vantagem de jogar diante de sua torcida no Mineirão, em Belo Horizonte, e após empatar (1-1) na altitude de Bogotá, no estádio El Campín. Nesse jogo, Paulinho deixou tudo igual no segundo tempo depois de David Macalister abrir o placar de cabeça.

O resultado deu ao time mineiro mais confiança na luta pela classificação para a fase de grupos do torneio que conquistou em 2013.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Fortaleza terá que reverter a desvantagem contra o tradicional Cerro Porteño, do Paraguai, depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida no Castelão, na capital cearense.

O atacante argentino Diego Churín deu a vitória ao 'Ciclón del Barrio Obrero' comandado pelo compatriota Facundo Sava com uma cabeçada no primeiro tempo e esse resultado permite que o time encare o jogo de volta com certa tranquilidade na quinta-feira, em Assunção.

O colombiano Independiente Medellín e o peruano Sporting Cristal também vão entrar em campo em uma situação favorável contra o chileno Magallanes e o argentino Huracán, respectivamente. Ambos empataram no jogo de ida.

O Independiente recebe o Magallanes no Atanasio Girardot em Medellín. Os dois times empataram (1-1) em Rancagua na ida em um jogo em que os colombianos poderiam ter encaminhado a classificação mas esbarraram na grande atuação do goleiro da equipe chilena e foi castigado, sofrendo o gol de empate nos acréscimos.

Na quinta-feira, o Huracán terá que buscar a vaga em Lima contra o embalado Sporting Cristal, com quem empatou sem gols em Buenos Aires. O time peruano vai lutar por uma vitória que lhe permita seguir na Copa Libertadores, torneio em que foi finalista em 1997 (quando perdeu para o Cruzeiro).

Os vencedores dos quatro confrontos se classificam para a fase de grupos da Libertadores, enquanto os perdedores avançam para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

--- Jogos de volta da terceira fase da Copa Libertadores 2023 (entre parênteses, os resultados da partida de ida):

Quarta-feira:

Em Medellin: Independiente Medellín (COL) - Magallanes (CHI) (1-1)

Em Belo Horizonte: Atlético-MG (BRA) - Millonarios (COL) (1-1)

Quinta-feira:

Em Lima: Sporting Cristal (PER) - Huracán (ARG) (0-0)

Em Assunção: Cerro Porteño (PAR) - Fortaleza (BRA) (1-0)

ma/ol/aam

Tags