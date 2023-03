Union Berlin empata com Wolfsburg (1-1) mas se mantém em quarto na Bundesliga

O Union Berlin empatou em 1 a 1 em sua visita ao Wolfsburg neste domingo pela 24ª rodada da Bundesliga, e se manteve no quarto lugar, na zona de classificação para a Liga dos Campeões, apesar de a equipe da capital seguir perdendo ritmo.

Com 45 pontos, o Union Berlin já não leva vantagem sobre o quinto colocado Freiburg, a quem só supera graças ao melhor saldo de gols. Em caso de derrota neste domingo, o Union Berlin teria saído da 'zona da Champions'.

O Freiburg havia vencido o lanterna Hoffenheim, por 2 a 1, no primeiro jogo do dia. Também com 45 pontos está o RB Leipzig (3º), que derrotou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0 no sábado.

Um pênalti convertido por Josip Juranovic aos 72 minutos parecia que iria recolocar o Union Berlin no caminho das vitórias, mas Patrick Wimmer marcou aos 84 minutos para o Wolfsburg (8º) e fechou o placar em 1 a 1.

Há três semanas, o Union Berlin parecia estar lutando pelo título e fazia parte de um grupo de três equipes empatadas em pontos, com Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Mas tudo mudou rapidamente para o time revelação desta Bundesliga, que não vence no campeonato há um mês e que em seus últimos quatro jogos no campeonato não conseguiu triunfar (três empates e uma derrota).

Acrescenta-se a isto o fato de na quinta-feira não ter ido além de um empate em 3 a 3 em casa contra o belga Union Saint-Gilloise nas oitavas de final da Liga Europa, onde terá de lutar pela classificação como visitante esta semana.

Já o Freiburg sofreu muito, mas conseguiu vencer o duelo contra o lanterna Hoffenheim por 2 a 1 nos últimos instantes.

O japonês Ritsu Doan marcou o gol da vitória aos 89 minutos.

Antes disso, o Freiburg havia aberto o placar logo aos 5 minutos por meio de Maximilian Eggestein e Angelo Stiller empatou no início do segundo tempo (48') para o Hoffenheim, que aos 84 minutos ficou com um a menos devido à expulsão de Ozan Kabak.

O Freiburg havia empatado contra Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, nos últimos dois jogos do campeonato. Além disso, na quinta-feira havia perdido por 1 a 0 em Turim para a Juventus, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Na quinta-feira, dia 16, buscará a virada em casa na partida de volta.

Em outro jogo deste domingo, o Bayer Leverkusen (9º) comandado pelo técnico espanhol Xabi Alonso venceu fora de casa o Werder Bremen (11º), por 3 a 2.

No sábado, o Bayern de Munique assumiu a liderança isolada do campeonato alemão ao vencer por 5 a 3 o clássico da Baviera contra o Augsburg (13º).

O gigante de Munique está na frente com dois pontos a mais que o Borussia Dortmund (2º), que vinha de oito vitórias consecutivas no campeonato e teve essa sequência interrompida ao empatar em 2 a 2 em mais um duelo regional, o 'clássico do Ruhr', no estádio do Schalke 04 (17º).

-- Resultados da 24ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Colonia - Bochum 0 - 2

- Sábado:

Hertha Berlim - Mainz 1 - 1

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3 - 0

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1 - 1

Bayern de Munique - Augsburg 5 - 3

Schalke 04 - Borussia Dortmund 2 - 2

- Domingo:

Freiburg - Hoffenheim 2 - 1

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 2 - 3

Wolfsburg - Union Berlin 1 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 52 24 15 7 2 71 25 46

2. Borussia Dortmund 50 24 16 2 6 49 30 19

3. RB Leipzig 45 24 13 6 5 49 29 20

4. Union Berlin 45 24 13 6 5 36 28 8

5. Freiburg 45 24 13 6 5 37 33 4

6. Eintracht Frankfurt 40 24 11 7 6 46 34 12

7. Mainz 36 24 10 6 8 39 35 4

8. Wolfsburg 35 24 9 8 7 43 32 11

9. Bayer Leverkusen 34 24 10 4 10 43 39 4

10. Borussia Mönchengladbach 30 24 8 6 10 38 42 -4

11. Werder Bremen 30 24 9 3 12 37 46 -9

12. Colonia 27 24 6 9 9 32 38 -6

13. Augsburg 27 24 8 3 13 31 44 -13

14. Bochum 22 24 7 1 16 26 56 -30

15. Hertha Berlim 21 24 5 6 13 29 45 -16

16. Stuttgart 20 24 4 8 12 29 41 -12

17. Schalke 04 20 24 4 8 12 20 44 -24

18. Hoffenheim 19 24 5 4 15 30 44 -14

