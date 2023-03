Três palestinos mortos na Cisjordânia pelo exército de Israel

Três palestinos foram mortos depois que abriram fogo contra soldados israelenses no norte da Cisjordânia ocupada, perto de Nablus, informou o exército do Estado hebreu neste domingo.

Um comunicado militar afirma que os "agressores armados abriram fogo" contra os soldados em um posto do exército, perto do cruzamento de Jit, ao oeste de Nablus, e os soldados responderam com fogo letal.

"Três agressores armados foram neutralizados durante a troca de tiros. Outro homem armado se entregou às forças de segurança e foi detido", acrescentou o exército.

A violência aumentou no último ano na Cisjordânia, mas a situação está mais grave desde que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, retornou ao poder em dezembro, em uma coalizão com judeus ultraortodoxos e a extrema direita.

Desde o início do ano, o conflito israelense-palestino matou 81 palestinos (adultos e menores de idade), incluindo militantes e civis.

No mesmo período, 12 civis israelenses, incluindo três crianças e um policial, além de uma cidadã ucraniana, morreram em atos de violência, de acordo com um balanço da AFP baseado em fontes oficiais dos dois lados.

