Roma perde para Sassuolo (4-3) e deixa 'zona da Champions'

A Roma de José Mourinho (4ª) sofreu um duro gole em suas pretensões de se classificar para a próxima Liga dos Campeões ao perder neste domingo em casa, no estádio Olímpico, por 4 a 3, para o Sassuolo (13º).

A equipe da capital começou muito mal a partida, com dois gols contra marcados pelo atacante francês Armand Laurienté (13 e 18) e ficou em desvantagem numérica devido à expulsão do zagueiro Marash Kumbulla, que recebeu um cartão vermelho direto por dar um chute sem bola em jogo em Domenico Berardi (45+4).

O lance, dentro da área, ainda significou o aumento do placar para 3-1 já que o próprio Berardi converteu o pênalti. Antes, o jovem Nicola Zalewski havia marcado o único gol da Roma no primeiro tempo (26).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O argentino Paulo Dybala, que começou o jogo no banco, diminuiu no início da segunda etapa com um chute de fora da área (50), mas Andrea Pinamonti voltou a marcar para os visitantes (75). O holandês Giorgionio Wijnaldum ainda marcou nos acréscimos (90+4) mas era tarde demais.

Com este resultado, a Roma deixa as posições da Liga dos Campeões, sendo superada pelo Milan que joga na segunda-feira contra a Salernitana (16ª) e terá a oportunidade de continuar a subir posições na tabela.

A derrota nesta 26ª rodada da Inter (2ª), o empate da Lazio (3ª) e este revés da Roma (5ª) não só podem ser aproveitados pelo Milan, mas também pela Juventus (9ª), que fecha o domingo recebendo a Sampdoria (19ª) e também pode se aproximar das posições europeias.

No entanto, a sanção de 15 pontos recebida pela Juventus por irregularidades financeiras ainda atrapalha muito seu objetivo de chegar ao G4.

Nos outros jogos deste domingo, Torino (7º) e Fiorentina (11ª) venceram em casa pelo mesmo resultado, 2 a 0, contra Lecce (15º) e o lanterna Cremonese, respectivamente.

--- Jogos da 26ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Spezia - Inter 2 - 1

- Sábado:

Empoli - Udinese 0 - 1

Napoli - Atalanta 2 - 0

Bologna - Lazio 0 - 0

- Domingo:

Lecce - Torino 0 - 2

Hellas Verona - Monza 1 - 1

Cremonese - Fiorentina 0 - 2

Roma - Sassuolo 3 - 4

Juventus - Sampdoria

- Segunda-feira:

(16h45) Milan - Salernitana

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 68 26 22 2 2 60 16 44

2. Inter 50 26 16 2 8 47 30 17

3. Lazio 49 26 14 7 5 41 19 22

4. Milan 47 25 14 5 6 42 32 10

5. Roma 47 26 14 5 7 35 25 10

6. Atalanta 42 26 12 6 8 42 30 12

7. Torino 37 26 10 7 9 29 29 0

8. Bologna 36 26 10 6 10 31 34 -3

9. Juventus 35 25 15 5 5 40 20 20

10. Udinese 35 26 8 11 7 34 30 4

11. Fiorentina 34 26 9 7 10 31 31 0

12. Monza 33 26 9 6 11 31 36 -5

13. Sassuolo 33 26 9 6 11 34 40 -6

14. Empoli 28 26 6 10 10 23 34 -11

15. Lecce 27 26 6 9 11 24 31 -7

16. Salernitana 25 25 6 7 12 28 44 -16

17. Spezia 24 26 5 9 12 23 42 -19

18. Hellas Verona 19 26 4 7 15 21 38 -17

19. Sampdoria 12 25 2 6 17 11 39 -28

20. Cremonese 12 26 1 9 16 21 48 -27

./bds/mcd/dr/aam

Tags