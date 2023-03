Rapper sul-africano Costa Titch morre durante show

A polícia sul-africana anunciou neste domingo que abriu uma investigação sobre a morte, em pleno show, do rapper Costa Titch.

O artista, de 27 anos e figura de destaque do rap da África do Sul, "desmaiou durante uma apresentação" na noite de sábado na região de Johannesburgo, afirmou a polícia.

As causas do óbito ainda não foram determinadas.

A morte de Costa Tsobanoglou, seu verdadeiro nome, acontece um mês após o assassinato de outro famoso rapper sul-africano, Kiernan Forbes ou AKA. O músico foi assassinado a tiros na saída de um restaurante em Durban (sudeste). A investigação continua aberta.

Costa Titch era famoso pela canção "Big Flexa", que teve 45 milhões de visualizações no Youtube.

Vídeos publicados nas redes sociais do show no sábado mostram o momento em que o artista parece cair. Ele continua cantando, mas desmaia novamente e outros músicos entram no palco para ajudá-lo.

