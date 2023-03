PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia tenta "ganhar tempo" em Bakhmut diante do avanço russo

EUA CINEMA OSCAR: "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" chega ao Oscar como grande favorito

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia tenta 'ganhar tempo' em Bakhmut diante do avanço das tropas russas

O exército da Ucrânia prossegue com a defesa de Bakhmut neste domingo (12) diante do avanço das tropas russas no leste do país, com o objetivo de "ganhar tempo" antes de uma possível contraofensiva.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia morte guerra saúde espionagem, 600 palavras, já transmitida)

=== EUA CINEMA OSCAR ===

LOS ANGELES:

'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' chega ao Oscar como grande favorito

"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", uma produção de ficção científica com multiversos, brinquedos sexuais e dedos de salsicha, chega à cerimônia do Oscar neste domingo (12) como grande favorita para vencer na categoria de melhor filme.

(EUA Oscar entretenimiento prêmio cinema, 670 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Lista dos indicados nas principais categorias da 95ª edição do Oscar, que acontece em Los Angeles neste domingo.

(EUA Oscar prêmio cinema, 400 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Mais de 100 detidos no Irã por intoxicação de alunas

Mais de 100 pessoas foram detidas no Irã no âmbito da investigação sobre as intoxicações que afetaram milhares de alunas em escolas, um caso que chocou o país, anunciaram as autoridades.

(Irã educação escola infância Mulheres, 400 palavras, já transmitida)

NABLUS:

Três palestinos morrem na Cisjordânia em operação do exército de Israel

Três palestinos armados foram mortos depois que abriram fogo contra soldados israelenses no norte da Cisjordânia ocupada, perto de Nablus, informaram neste domingo fontes oficiais dos dois lados.

(Israel conflito Palestinos, 440 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Governo americano descarta resgate ao banco SVB mas quer evitar 'contágio'

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou neste domingo (13) que o governo quer evitar o "contágio" financeiro após a falência do Silicon Valley Bank (SVB), mas descartou um resgate da instituição.

(EUA falência governo bancos)

RIAD:

Saudi Aramco anuncia lucro recorde de US$ 161 bilhões em 2022

O grupo de petróleo Saudi Aramco anunciou neste domingo um lucro recorde 161,1 bilhões de dólares (834 bilhões de reais) em 2022, resultado impulsionado pelo aumento dos preços após a invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia.

(Arábia resultados petróleo empresas economia, 460 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

