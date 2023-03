'Nada de Novo no Front' vence Oscar de Melhor Filme Internacional

A adaptação alemã do clássico romance de guerra "Nada de Novo na Front" conquistou o Oscar de melhor filme internacional, neste domingo (12), com sua oportuna mensagem antimilitarista.

Quase um século após a publicação do livro de Erich Maria Remarque, a produção da Netflix dirigida por Edward Berger encerrou uma triunfante temporada de premiações com a vitória no Oscar.

