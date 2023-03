Mónaco perde para o Reims (1-0) e deixa G3 da Ligue 1

O Monaco, que havia começado a 27ª rodada da Ligue 1 em terceiro lugar, saiu de sua posição privilegiada ao perder por 1 a 0 neste domingo, em casa, para o Reims (8º) sendo superado pelo Lens, que goleou o Clermont-Ferrand (12º) por 4 a 0 como visitante.

O autor do único gol no Principado foi o jovem atacante inglês Forarin Balogun, uma das sensações da temporada na França, que marcou logo no início do segundo tempo, finalizando um rápido contra-ataque (51').

Com esta derrota, o Monaco fica com 51 pontos, três atrás do Lens, que venceu o Clermont graças sobretudo a um hat-trick de Louis Openda.

Em outras partidas deste domingo, Montpellier, Toulouse e Lorient venceram respectivamente Ajaccio, Angers e Troyes, que permanecem na zona de rebaixamento por mais uma semana.

Por fim, o Nice (7º) se afastou da zona de classificação para as competições europeias depois de empatar em 2 a 2 fora de casa com o Nantes (14º).

A jornada se encerra em Marselha com o duelo entre o segundo colocado Olympique e o Strasbourg (17º), decisivo se o OM quiser manter alguma chance de luta pelo título contra o Paris Saint-Germain, que está 11 pontos na frente depois de vencer o Brest no sábado por 2 a 1.

-- Jogos da 27ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Lyon 3 - 3

- Sábado:

Auxerre - Rennes 0 - 0

Brest - PSG 1 - 2

- Domingo:

Clermont-Ferrand - Lens 0 - 4

Nantes - Nice 2 - 2

Ajaccio - Montpellier 0 - 1

Angers - Toulouse 0 - 2

Lorient - Troyes 2 - 0

Monaco - Reims 0 - 1

Olympique de Marselha - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 66 27 21 3 3 68 26 42

2. Marselha 55 26 17 4 5 49 25 24

3. Lens 54 27 15 9 3 44 21 23

4. Monaco 51 27 15 6 6 55 37 18

5. Rennes 47 27 14 5 8 45 29 16

6. Lille 46 27 13 7 7 49 36 13

7. Nice 43 27 11 10 6 36 24 12

8. Reims 43 27 10 13 4 35 26 9

9. Lorient 43 27 12 7 8 40 36 4

10. Lyon 40 27 11 7 9 42 31 11

11. Toulouse 35 27 10 5 12 43 46 -3

12. Clermont-Ferrand FC 34 27 9 7 11 26 38 -12

13. Montpellier 33 27 10 3 14 42 46 -4

14. Nantes 29 27 6 11 10 29 36 -7

15. Brest 23 27 5 8 14 28 44 -16

16. Auxerre 23 27 5 8 14 23 49 -26

17. Strasbourg 22 26 4 10 12 30 44 -14

18. Ajaccio 21 27 6 3 18 20 48 -28

19. Troyes 20 27 4 8 15 36 59 -23

20. Angers 10 27 2 4 21 21 60 -39

