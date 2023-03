Líder Arsenal resiste à pressão e vence Fulham (3-0) fora de casa

O Arsenal, líder da Premier League, deu um novo passo em seu objetivo de conquistar o título ao vencer o Fulham (8º) neste domingo, por 3 a 0, e manteve a distância de cinco pontos em relação ao Manchester City (2º).

Os jogadores comandados por Pep Guardiola haviam ficado dois pontos atrás dos 'Gunners' no sábado, após vencer o Crystal Palace (12º) por 1 a 0, colocando toda a pressão sobre o líder, que respondeu 24 horas depois com um jogo muito consistente.

A equipe do técnico Mikel Arteta não deu espaço para o suspense e matou o jogo logo no primeiro tempo, com gols dos brasileiros Gabriel dos Santos (21) e Gabriel Martinelli (26) e o terceiro do norueguês Martin Odegaard (45+2).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de nenhum gol ter sido marcado na segunda etapa, os 'Gunners' mantiveram o bom futebol e criaram inúmeras oportunidades de aumentar, embora também tenham tido uma dose de sorte quando Alexandar Mitrovic mandou de cabeça na trave desperdiçando um gol que poderia significar a reação da equipe local (69).

Em outro jogo deste domingo, o Manchester United (3º), muito irregular durante toda a temporada, voltou a apresentar um desempenho muito fraco, sem conseguir ir além do empate em 0 a 0 em Old Trafford contra o último colocado, o Southampton.

A partida ficou marcada pela expulsão do brasileiro Casemiro logo após meia hora de jogo devido a uma entrada dura no argentino Carlos Alcaraz.

É a segunda expulsão sofrida pelo meio-campista brasileiro desde que chegou nesta temporada ao campeonato inglês vindo do Real Madrid.

Em superioridade numérica, o Southampton teve várias chances de conquistar os três pontos em sua visita a Old Trafford, sendo a mais clara um chute na trave de Kyle Walker-Peters (70), apenas dois minutos depois dos 'Red Devils' também acertarem a trave em uma bola do português Bruno Fernandes desviada pelo goleiro visitante Gavin Bazunu.

Em outro jogo West Ham (17º) e Aston Villa (11º) empataram em 1 a 1, resultado que não permite aos londrinos fugirem da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 27ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

AFC Bournemouth - Liverpool 1 - 0

Leicester - Chelsea 1 - 3

Everton - Brentford 1 - 0

Tottenham - Nottingham 3 - 1

Leeds - Brighton 2 - 2

Crystal Palace - Manchester City 0 - 1

- Domingo:

Manchester United - Southampton 0 - 0

Fulham - Arsenal 0 - 3

West Ham - Aston Villa 1 - 1

Newcastle - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 66 27 21 3 3 62 25 37

2. Manchester City 61 27 19 4 4 67 25 42

3. Manchester United 50 26 15 5 6 41 35 6

4. Tottenham 48 27 15 3 9 49 37 12

5. Liverpool 42 26 12 6 8 47 29 18

6. Newcastle 41 24 10 11 3 35 17 18

7. Brighton 39 24 11 6 7 45 31 14

8. Fulham 39 27 11 6 10 38 37 1

9. Brentford 38 25 9 11 5 40 33 7

10. Chelsea 37 26 10 7 9 27 26 1

11. Aston Villa 35 26 10 5 11 32 39 -7

12. Crystal Palace 27 26 6 9 11 21 33 -12

13. Wolverhampton 27 26 7 6 13 19 35 -16

14. Nottingham 26 26 6 8 12 21 47 -26

15. Everton 25 27 6 7 14 20 38 -18

16. Leicester 24 26 7 3 16 37 46 -9

17. West Ham 24 26 6 6 14 24 34 -10

18. AFC Bournemouth 24 26 6 6 14 25 51 -26

19. Leeds 23 26 5 8 13 31 42 -11

20. Southampton 22 26 6 4 16 20 41 -21

./bds/mcd/psr/aam

Tags