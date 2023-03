Gato tatuado, que pertencia a líder de uma gangue mexicana, é adotado por uma família dos EUA

Um gato tatuado, que havia sido resgatado de uma gangue mexicana no dia 9 de fevereiro, foi adotado por uma pessoa do Texas, nos Estados Unidos, no dia 1º de março. Ao todo, mais de 10 pessoas estavam disputando a adoção do felino.

De acordo com o The Washington Post, o gato — que ficou conhecido na internet como "narco cat" — pertencia ao líder da gangue “Los Mexicles” e foi resgatado de uma prisão na Ciudad Juárez, no México, após uma rebelião no dia 9 de fevereiro deste ano.

O felino é da raça Sphynx, conhecida por não ter pelos, e tem duas tatuagens em seu corpo. Uma delas diz “Hecho en México" (feito no México) e tem o desenho de uma águia, que faz referência ao grupo criminoso. Veja as fotos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, o Governo Municipal de Juárez disse que “a pessoa selecionada, que é de uma cidade no estado do Texas, provou que preenche todos os requerimentos e tem todo o espaço necessário para que o gato possa se desenvolver, já que ele já possui um gato da mesma raça”.

Ainda de acordo com o The Washington Post, o felino passou por um processo de esterilização e recebeu todas as vacinas necessárias para que pudesse entrar nos Estados Unidos.