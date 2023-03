Freiburg vence lanterna Hoffenheim (2-1) no fim e é quarto colocado no Alemão

O Freiburg, após os últimos resultados decepcionantes, conseguiu uma vitória dramática diante do último colocado, o Hoffenheim, por 2 a 1, e conquistou provisoriamente o quarto lugar, na zona da Liga dos Campeões, neste domingo, em jogo da 24ª rodada da Bundesliga.

Com 45 pontos, o Freiburg volta se igualar ao RB Leipzig (3º), que havia batido o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0 no sábado, e fica com um a mais que o Union Berlin (agora 5º), que visita o Wolfsburg (8º) na última partida do dia.

O japonês Ritsu Doan marcou o gol da vitória do Freiburg aos 89 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes disso, o Freiburg havia aberto o placar logo aos 5 minutos por meio de Maximilian Eggestein e Angelo Stiller empatou no início do segundo tempo (48') para o Hoffenheim, que aos 84 minutos ficou com um a menos devido à expulsão de Ozan Kabak.

O Freiburg havia empatado contra Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, nos últimos dois jogos do campeonato. Além disso, na quinta-feira havia perdido por 1 a 0 em Turim para a Juventus, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Na quinta-feira, dia 16, buscará a virada em casa na partida de volta.

No sábado, o Bayern de Munique assumiu a liderança isolada do campeonato alemão ao vencer por 5 a 3 o clássico da Baviera contra o Augsburg (13º).

O gigante de Munique está na frente com dois pontos a mais que o Borussia Dortmund (2º), que vinha de oito vitórias consecutivas no campeonato e teve essa sequência interrompida ao empatar em 2 a 2 em mais um duelo regional, o 'clássico do Ruhr', no estádio do Schalke 04 (17º).

-- Jogos da 24ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Colonia - Bochum 0 - 2

- Sábado:

Hertha Berlim - Mainz 1 - 1

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3 - 0

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1 - 1

Bayern de Munique - Augsburg 5 - 3

Schalke 04 - Borussia Dortmund 2 - 2

- Domingo:

Freiburg - Hoffenheim 2 - 1

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 52 24 15 7 2 71 25 46

2. Borussia Dortmund 50 24 16 2 6 49 30 19

3. RB Leipzig 45 24 13 6 5 49 29 20

4. Freiburg 45 24 13 6 5 37 33 4

5. Union Berlin 44 23 13 5 5 35 27 8

6. Eintracht Frankfurt 40 24 11 7 6 46 34 12

7. Mainz 36 24 10 6 8 39 35 4

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 42 31 11

9. Bayer Leverkusen 31 23 9 4 10 40 37 3

10. Borussia Mönchengladbach 30 24 8 6 10 38 42 -4

11. Werder Bremen 30 23 9 3 11 35 43 -8

12. Colonia 27 24 6 9 9 32 38 -6

13. Augsburg 27 24 8 3 13 31 44 -13

14. Bochum 22 24 7 1 16 26 56 -30

15. Hertha Berlim 21 24 5 6 13 29 45 -16

16. Stuttgart 20 24 4 8 12 29 41 -12

17. Schalke 04 20 24 4 8 12 20 44 -24

18. Hoffenheim 19 24 5 4 15 30 44 -14

bur-tba/dr(/psr/aam

Tags