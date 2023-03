Flick prioriza jovens e não vai convocar Müller para amistosos da Alemanha contra Peru e Bélgica

O técnico da seleção alemã, Hansi Flick, quer dar uma oportunidade aos "jogadores jovens" e não vai convocar Thomas Müller (de 33 anos) para os amistosos contra Peru e Bélgica no final de março, explicou o treinador em entrevista à Kicker.

"Thomas Müller não estará nos próximos dois jogos. Eu conversei sobre isso com ele, gostaria de dar uma chance aos jovens jogadores na Nationalmannschaft", explicou Flick em entrevista publicada na edição de segunda-feira da revista especializada.

"Isto não significa, por outro lado, que esteja fora da corrida para a Euro-2024" que a Alemanha vai sediar de 14 de junho a 14 de julho do próximo ano, afirmou o treinador.

Flick aponta, assim, dois jovens talentos da Alemanha, Jamal Musiala (de 20 anos, do Bayern de Munique) e Florian Wirtz (19 anos, Bayer Leverkusen) para os amistosos deste mês: dia 25 contra o Peru em Mainz e dia 28 contra a Bélgica em Colônia.

"Um burburinho percorre o estádio" quando um dos dois pega a bola quando jogam com seus clubes, disse Flick, que também gosta do atacante do Chelsea Kai Havertz (23). Elê deve anunciar sua lista de convocados para os amistosos na sexta-feira.

Após o fiasco do Mundial de 2022, onde a Alemanha foi eliminada pela segunda vez consecutiva na fase de grupos do principal torneio de futebol do mundo, Thomas Müller indicou, após algumas semanas de reflexão, que aos 33 anos deve continuar à disposição da seleção alemã.

"Enquanto for jogador profissional, estarei sempre disponível se precisarem de mim. Quando, onde e como, isso é o treinador que decide", explicou Müller no início de janeiro, durante um excursão do Bayern no Catar.

Thomas Müller, campeão mundial com a Alemanha no Brasil-2014, joga pela seleção principal de seu país desde março de 2010 e disputou 121 partidas internacionais, com uma marca 44 gols.

O antigo treinador da seleção alemã, Joachim Löw, havia dispensado o jogador após o desastre do Mundial de 2018 na Rússia (eliminação na fase de grupos) entre março de 2019 e março de 2021, antes de chamá-lo novamente e abrir as porta para a Eurocopa naquele ano de 2021, em que a Alemanha foi eliminada nas oitavas de final.

