Chileno Garín vence Ruud e vai às oitavas de Indian Wells pela primeira vez

Vindo do 'qualy', o chileno Cristian Garín foi uma das grandes surpresas em Indian Wells neste domingo ao eliminar o norueguês Casper Ruud, quarto no ranking da ATP, e se classificar para as oitavas de final deste Masters 1000.

Garín, que atualmente ocupa o 97º lugar do ranking ATP, venceu Ruud por 6-4, 7-6 (7/2) em uma hora e 58 minutos na quadra central de Indian Wells (Califórnia), onde contou com o apoio de inúmeros torcedores chilenos.

O próximo adversário do chileno, que chegou ao número 17 do ranking da ATP em 2021, sairá do duelo deste domingo entre o espanhol Alejandro Davidovich (28) e o russo Karen Khachanov (15), semifinalista do último US Open.

O tênis chileno pode colocar um segundo representante nas oitavas de final do primeiro Masters 1000 do ano se Alejandro Tabilo vencer neste domingo o australiano Jordan Thompson, que eliminou o segundo cabeça-de-chave, o grego Stefanos Tsitsipas, na última fase.

Garín, de 26 anos, não deu sinais de cansaço em sua quinta partida desde segunda-feira e, quando Ruud quebrou seu saque no segundo set, foi firme no tie-break para garantir sua primeira vitória contra um tenista do Top-10 desde 2021.

O chileno arriscou em quadra e aproveitou a falta de ritmo e garra com que Ruud, duas vezes vice-campeão de Grand Slam no ano passado, começou esta temporada.

"Estou muito feliz com a forma como joguei hoje. Fui agressivo durante toda a partida. Mesmo no segundo set, quando vencia por 3 a 1 e perdi essas partidas, continuei jogando agressivo", disse Garín.

"Tentei ir muito à rede, tentei ser agressivo com a direita e o backhand. Quando ataco acho que jogo muito bem, tiro tempo do adversário", frisou.

"Obviamente, Casper é um dos jogadores de que mais gosto no circuito, por isso é muito especial", reconheceu.

Ruud já havia dado alguns sinais de recuperação de seu sólido tênis na estreia em Indian Wells contra o argentino Diego Schwartzman, mas neste domingo voltou a ser uma sombra do sólido tenista que acumulou três títulos em 2022 e chegou às finais de Roland Garros e do Aberto dos Estados Unidos.

O norueguês de 24 anos acumula mais derrotas do que vitórias nesta temporada e ainda não passou das oitavas de final em nenhum de seus cinco torneios disputados.

Em seu retrospecto pessoal, Garín tinha uma vantagem de 2 a 1 sobre Ruud, incluindo uma vitória na final de Houston em 2019, um dos cinco troféus da ATP que o chileno tem em sua galeria.

Ruud, com um tênis mais lento e mecânico do que no ano passado, teve problemas desde o início para confirmar seu saque e Garín, corajoso subindo para a rede, conseguiu quebrá-lo na terceira chance.

O chileno se manteve na frente do placar até fechar o primeiro set com um de seus cinco 'aces' da partida (contra 3 de Ruud).

No segundo set, Garín parecia estar no caminho da vitória com mais uma quebra de serviço no terceiro game e um break point no quinto que errou um voleio fácil na rede.

O erro deu fôlego a Ruud, que na jogada seguinte conseguiu sua única quebra e abriu 3-4, com duas bolas para 3-5 que não conseguiu aproveitar.

Garín aguentou até o 'tie break' e rapidamente conseguiu uma vantagem de 3 a 0 que Ruud não conseguiu mais reverter.

Em outra das primeiras partidas deste domingo, a grega Maria Sakkari, atual vice-campeã do torneio, precisou de mais uma virada para vencer a ucraniana Anhelina Kalínina por 3-6, 6-2 e 6-4.

Sakkari, sétima do ranking da WTA, já precisou virar após perder o primeiro set para a americana Shelby Rogers na sexta-feira.

A grega enfrentará nas oitavas de final a tcheca Karolina Pliskova que derrotou a russa Veronika Kudermetova.

Entre as principais tenistas que entram em quadra neste domingo estão a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking feminino, que vai jogar contra a ucraniana Lesia Tsurenko.

--- Resultados deste domingo no torneio de Indian Wells:

- Masculino, terceira fase

Christian Garín (CHI) x Casper Ruud (NOR/N.3) 6-4, 7-6 (7/2)

Cameron Norrie (GBR/N.10) x Taro Daniel (JPN) 6-7 (5/7), 7-5, 6-2

- Feminino, terceira fase

Maria Sakkari (GRE/N.7) x Anhelina Kalinina (UCR/N.27) 3-6, 6-2, 6-4

Rebecca Peterson (SUE) x Jil Teichmann (SUI) 3-6, 6-3, 6-1

