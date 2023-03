Cerca de 30 migrantes desaparecidos em naufrágio na costa da Líbia, diz guarda costeira italiana

A guarda costeira italiana confirmou, neste domingo (12), que cerca de 30 migrantes estão desaparecidos após uma operação de resgate realizada pela manhã.

"Durante as operações de resgate [realizadas] pela embarcação a motor [...] o barco virou durante a transferência dos migrantes: 17 pessoas foram resgatadas pelo barco e cerca de 30 migrantes estão desaparecidos", disse a guarda costeira.

Neste fim de semana, ONGs alertaram que um navio com 47 pessoas a bordo estava à deriva, a cerca de cem quilômetros da costa da Líbia.

A organização de resgate Alarm Phone, que administra uma linha direta de emergência para migrantes em perigo, foi a primeira a anunciar neste domingo que vários migrantes haviam se afogado.

A Alarm Phone disse que alertou no sábado o centro de coordenação de resgate em Roma, assim como as autoridades maltesas e líbias, que um navio estava em dificuldades.

Um navio mercante que navegava na direção da embarcação de transporte de migrantes indicou que, devido ao mau tempo, teve problemas para realizar os trabalhos de resgate.

Entretanto, as autoridades líbias, responsáveis pelos esforços de busca e salvamento naquela área, explicaram que não tinham navios disponíveis e pediram ajuda à Itália, que enviou três navios mercantes que se encontravam na região para socorrer os migrantes, segundo a guarda costeira.

"As operações de transferência de migrantes começaram nas primeiras horas do dia, com um dos quatro navios mercantes, que chegou à embarcação em dificuldades", relatou a guarda costeira.

Depois do embarque de 17 migrantes, o navio "Froland" rumou a Malta para desembarcar dois deles que necessitavam de cuidados médicos urgentes. Na noite de domingo, as operações de busca continuavam.

