Casal sofre acidente e passa a noite cercado por leões

Casal sofreu um grave acidente a caminho do hospital, ficando 12 horas cercados por leões e sem sinal no celular. Caso ocorreu na África do Sul

O agente florestal Mario Titus levava a esposa para o hospital quando bateu o carro em uma árvore, o que causou um grave acidente. O veículo ficou danificado e o casal ficou perdido "no meio do nada" por 12 horas, cercados por leões e sem sinal no celular para buscar serviços de emergência. O caso ocorreu na África doSul, no ano passado, e foi detalhado ao tabloide The Sun nesta semana.

A mulher, Grace Titus, começou a perder muito sangue e logo ficou preocupada do cheiro de seu sangue atrair leões. "Assistíamos a cada hora dizendo 'são 18h, são 19h, os leões virão'. A única coisa em que eu pensava eram meus filhos. Eu pensava 'não posso morrer agora'. Tenho que viver, tenho filhos", relatou Grace.

O desfecho do pesadelo se deu apenas na manhã do dia seguinte, às 8 horas. O casal foi localizado por um motorista que passava pelo local e acionou os serviços de emergência. Os dois foram levados às pressas para o hospital.

O acidente deixou Grace em pior estado, com seis ossos quebrados e ferimentos graves. Ela recebeu uma transfusão de sangue e enfrentou uma recuperação de cinco meses depois que seus ferimentos infeccionaram.

