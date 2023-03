Amir Ghalenoei é o novo técnico da seleção do Irã

O iraniano Amir Ghalenoei, o treinador mais bem sucedido na liga do seu país, foi anunciado neste domingo como o novo técnico da seleção dnacional pela Federação Iraniana de Futebol.

Ele passa a ocupar o cargo após o fim do ciclo do técnico português Carlos Queiroz, que deixou o cargo depois da Copa do Mundo de 2022 e que no início de fevereiro foi nomeado para o comando da seleção do Catar.

Ghalenoei era o técnico do clube Gol Gohar Sirjan desde 2020, que subiu para o quarto lugar no campeonato iraniano após vencer neste domingo.

Aos 59 anos, já foi técnico do Irã em um curto período (2006-2007), dirigindo a seleção especialmente em uma edição da Copa da Ásia. Ele foi demitido após ser eliminado dessa competição nas quartas de final pela Coreia do Sul.

Amir Ghalenoei foi cinco vezes campeão da liga iraniana, três delas pelo Esteghlal Tehran e duas vezes pelo Sepahan.

