Swiatek (N.1) avança à terceira fase de Indian Wells

A número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, deu um passo firme para revalidar seu título do torneio WTA-1000 de Indian Wells ao vencer com autoridade neste sábado a americana Claire Liu (N.56) com parciais de 6-0 e 6-1.

Nem Liu e nem a brisa na quadra preocuparam Swiatek, que busca se tornar a segunda mulher a defender com sucesso o título no prestigiado torneio de quadra dura de Indian Wells, depois de Martina Navratilova (1990 e 1991).

A jovem de 21 anos de Varsóvia, que defendeu com sucesso seu título em Doha no mês passado antes de perder na final em Dubai, agora enfrenta Peyton Stearns ou a campeã canadense de Indian Wells em 2021, Bianca Andreescu.

- Resultados deste sábado do torneio de Indian Wells:

- Feminino, segunda fase:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Claire Liu (USA) 6-0, 6-1

Emma Raducanu (GBR) x Magda Linette (POL/N.20) 7-6 (7/3), 6-2

Leylah Fernández (CAN/N.30) x Emma Navarro (USA) 6-2, 6-4

Markéta Vondrousová (CZE) x Marie Bouzková (CZE/N.28) 6-1, 6-1

Karolína Muchová (CZE) x Victoria Azarenka (BLR/N.14) 7-6 (7/1), 6-3

Varvara Gracheva (RUS) x Petra Martic (CRO/N.25) 6-3, 6-2

- Masculino, segunda fase:

Jack Draper (GBR) x Daniel Evans (GBR/N.24) 6-4, 6-2

Tommy Paul (EUA/N.17) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-3, 6-3

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.8) x Pedro Martínez (ESP) 7-6 (7/5), 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.11) x Richard Gasquet (FRA) 6-3, 7-6 (7/2)

Stan Wawrinka (SUI) x Miomir Kecmanovic (SRB/N.26) 7-6 (10/8), 6-4

