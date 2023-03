Napoli vence Atalanta (2-0) e amplia ainda mais sua vantagem na liderança do Italiano

O Napoli deu mais um passo rumo ao 'Scudetto' ao vencer a Atalanta por 2 a 0, neste sábado, pela 26ª rodada da Serie A, onde ampliou ainda mais a vantagem na tabela e faz as contas para saber quando poderá se sagrar matematicamente campeão.

Os napolitanos, que foram derrotados na rodada anterior em casa pela Lazio, chegam a esta rodada com 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, a Inter de Milão, que perdeu na sexta-feira, por 2 a 1, como visitante para a Spezia (17ª) e fica agora a 18 pontos do primeiro colocado.

A Lazio (3ª), que agora está a 20 pontos do Napoli, pode chegar ao segundo lugar (e ficar 17 pontos atrás do líder), mas para isso precisa vencer o Bologna (8º) fora de casa no último jogo deste sábado.

De qualquer forma, o Napoli, que parece estar disputando um campeonato em outro nível separado dos demais, sairá ainda mais fortalecido deste fim de semana, no momento em que faltam doze jogos para o final do campeonato.

O georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, sensação da temporada no 'Calcio', abriu o placar neste sábado com uma grande jogada que culminou com um chute em que a bola entrou logo abaixo do travessão (60').

Não contente em ser o jogador com mais assistências desta Serie A (9), o atacante de 23 anos marcou desta forma o seu décimo primeiro gol, se consolidando como o outro grande protagonista ofensivo do Napoli, ao lado de Victor Osimhen (artilheiro do torneio com 19 gols). O nigeriano não marcou nesta partida e teve que se contentar em dar o passe para o gol de 'Kvradona'.

O goleiro argentino Juan Musso havia sido perfeito até então na missão de deter o Napoli, especialmente nas tentativas de Matteo Politano (6 e 41) e Osimhen (48).

Apesar de ficar em vantagem no placar, o Napoli não parou de pressionar e ampliou aos 77 minutos, graças ao kosovar Amir Rrahmani, garantindo assim uma vitória tranquila após a derrota da semana passada contra a Lazio.

O triunfo surge também quatro dias depois de receber o Eintracht Frankfurt pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o líder do campeonato italiano tentará confirmar a classificação após a vitória por 2 a 0 na ida, na Alemanha.

O único aspecto negativo do jogo deste sábado para o Napoli foi a lesão do zagueiro sul-coreano Kim Min-jae (76), com dores na panturrilha direita.

A Atalanta (6ª) sofre assim a quarta derrota nos últimos seis jogos. Os colombianos Luis Muriel (73) e Duván Zapata (74) tentaram empatar quando perdiam por 1 a 0, mas sem sucesso. O gol de Rrahmani acabou com as esperanças do time de Bérgamo de pontuar no estádio Diego Maradona.

No primeiro jogo deste sábado, a Udinese (9ª) venceu o Empoli (14º) por 1 a 0, com um gol do brasileiro Rodrigo Becão aos 54 minutos.

-- Resultados da 26ª rodada da Serie A:

- Sexta-feira:

Spezia - Inter 2 - 1

- Sábado:

Empoli - Udinese 0 - 1

Napoli - Atalanta 2 - 0

(16h45) Bologna - Lazio

- Domingo:

(8h30) Lecce - Torino

(11h00) Hellas Verona - Monza

Cremonese - Fiorentina

(14h00) Roma - Sassuolo

(16h45) Juventus - Sampdoria

- Segunda-feira:

(16h45) Milan - Salernitana

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 68 26 22 2 2 60 16 44

2. Inter 50 26 16 2 8 47 30 17

3. Lazio 48 25 14 6 5 41 19 22

4. Roma 47 25 14 5 6 32 21 11

5. Milan 47 25 14 5 6 42 32 10

6. Atalanta 42 26 12 6 8 42 30 12

7. Juventus 35 25 15 5 5 40 20 20

8. Bologna 35 25 10 5 10 31 34 -3

9. Udinese 35 26 8 11 7 34 30 4

10. Torino 34 25 9 7 9 27 29 -2

11. Monza 32 25 9 5 11 30 35 -5

12. Fiorentina 31 25 8 7 10 29 31 -2

13. Sassuolo 30 25 8 6 11 30 37 -7

14. Empoli 28 26 6 10 10 23 34 -11

15. Lecce 27 25 6 9 10 24 29 -5

16. Salernitana 25 25 6 7 12 28 44 -16

17. Spezia 24 26 5 9 12 23 42 -19

18. Hellas Verona 18 25 4 6 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 25 1 9 15 21 46 -25

20. Sampdoria 12 25 2 6 17 11 39 -28

