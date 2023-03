Haaland coloca City a dois pontos do líder Arsenal, Tottenham se consolida no G4

Com um gol de pênalti do norueguês Erling Haaland, o Manchester City (2º) venceu o Crystal Palace e manteve a pressão sobre o líder Arsenal, ficando a dois pontos dos 'Gunners', que visitam o Fulham no domingo, em jogo da 27ª rodada da Premier League em que o Tottenham se consolidou na 'zona da Champions'.

Com domínio do jogo, mas inofensivos na área rival, os 'Citizens' acabaram conquistando a vitória em Selhurst Park graças a um pênalti cometido sobre Ilkay Gündogan e convertido por Haaland no único gol do jogo (78).

Foi o 28º gol do norueguês nesta temporada no campeonato inglês. Ele segue liderando a artilharia, com oito gols à frente de Harry Kane.

"A minha experiência me diz que sempre que jogamos aqui é muito difícil (...) Não foi fácil porque eles defenderam com seis jogadores na área e o Erling sempre teve uma marcação dupla. Foi uma questão de paciência", comemorou Pep Guardiola após o jogo, acrescentando que "apesar da magnífica campanha do Arsenal, continuamos na luta".

Antes do gol, a equipe de Pep Guardiola havia se mostrado bem menos letal do que o habitual, com apenas algumas chances diante do gol defendido pelo espanhol Vicente Guaita, com dois chutes de fora de Haaland (28) e do argentino Julián Álvarez (60).

Outro ponto positivo para o City foi que o Crystal Palace pouco assustou o gol defendido pelo brasileiro Ederson, um bom presságio para a próxima terça-feira, quando os ingleses precisam decidir, após o empate em 1 a 1 em Leipzig, a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões

Eliminado na quarta-feira nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Milan, o Tottenham (4º) reagiu e venceu o Nottingham Forest por 3 a 1 e, com esse triunfo, consolidou seu quarto lugar na Premier League graças também à derrota do Liverpool (5º) para o Bournemouth.

Pouca coisa o goleiro costarriquenho Keylor Navas pôde fazer diante do bombardeio dos 'Spurs', que decidiram o jogo logo na primeira hora com gols do capitão Harry Kane (19 e 35, de pênalti) e do sul-coreano Son Heung- min (62).

O Forest diminuiu na reta final por meio do zagueiro Joe Worrall (81), mas o ganês André Ayew perdeu um pênalti nos acréscimos (90+6) que teria dado suspense aos últimos instantes do duelo.

Na corrida pela classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Tottenham foi favorecido pelo novo revés do Liverpool, apenas uma semana após a histórica goleada por 7 a 0 sobre o Manchester United.

Os 'Reds', que perderam um pênalti cobrado pelo egípcio Mohamed Salah aos 69 minutos, haviam goleado o Bournemouth por 9 a 0 no primeiro turno.

A equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp voltou a se mostrar irregular como tem sido ao longo da temporada, fazendo uma das piores partidas desde a chegada do treinador alemão em 2015.

O ritmo do início do jogo sugeria que o Liverpool conseguiria uma vitória fácil, com aquela que seria sua única chance real durante o jogo (uma cabeçada de Virgil Van Dijk tirada em cima da linha pelo colombiano Jefferson Lerma, aos 6 minutos).

Além de uma tentativa de Andrew Robertson (13), os jogadores do Liverpool não voltaram a se mostrar perigosos até o final da partida.

O Bournemouth conseguiu abrir o placar com uma jogada de Dango Ouattara (9), para depois fazer o gol da vitória com outra jogada do burundês, que conseguiu se livrar de Van Dijk e cruzou para Philip Billing abrir o placar (28).

Os Reds não haviam sofrido nenhum gol nos últimos cinco jogos do campeonato. Mas não souberam como reagir após aquele gol nem no segundo tempo.

Tampouco souberam aproveitar a oportunidade que surgiu com um pênalti depois de um toque de mão de Adam Smith, que Mohamed Salah mandou para fora do gol de Neto (69).

Após estes resultados, seis pontos separam o Tottenham do Liverpool. Além disso, os 'Spurs' estão a apenas um de distância do pódio, que o United ocupa antes de receber o lanterna Southampton no domingo.

Para complicar ainda mais, esta derrota pode abalar a confiança dos 'Reds' que vão jogar no Santiago Bernabéu na quarta-feira com a missão de superar a derrota por 5 a 2 sofrida em Anfield diante do Real Madrid para se manterem vivos na Champions.

Nos outros jogos deste sábado, o Chelsea (10º) confirmou sua melhoria e venceu Leicester (16º) fora de casa por 3 a 1, embora continue muito longe da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

Na luta pela permanência, o Everton (15º) conseguiu uma vitória vital sobre o Brentford (9º), enquanto o Leeds (19º) não de um empate em casa (2-2) contra o Brighton (7º).

-- Jogos da 27ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Bournemouth - Liverpool 1 - 0

Leicester - Chelsea 1 - 3

Everton - Brentford 1 - 0

Tottenham - Nottingham 3 - 1

Leeds - Brighton 2 - 2

Crystal Palace - Manchester City 0 - 1

- Domingo:

(11h00) Manchester United - Southampton

Fulham - Arsenal

West Ham - Aston Villa

(13h30) Newcastle - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 63 26 20 3 3 59 25 34

2. Manchester City 61 27 19 4 4 67 25 42

3. Manchester United 49 25 15 4 6 41 35 6

4. Tottenham 48 27 15 3 9 49 37 12

5. Liverpool 42 26 12 6 8 47 29 18

6. Newcastle 41 24 10 11 3 35 17 18

7. Brighton 39 24 11 6 7 45 31 14

8. Fulham 39 26 11 6 9 38 34 4

9. Brentford 38 25 9 11 5 40 33 7

10. Chelsea 37 26 10 7 9 27 26 1

11. Aston Villa 34 25 10 4 11 31 38 -7

12. Crystal Palace 27 26 6 9 11 21 33 -12

13. Wolverhampton 27 26 7 6 13 19 35 -16

14. Nottingham 26 26 6 8 12 21 47 -26

15. Everton 25 27 6 7 14 20 38 -18

16. Leicester 24 26 7 3 16 37 46 -9

17. Bournemouth 24 26 6 6 14 25 51 -26

18. West Ham 23 25 6 5 14 23 33 -10

19. Leeds 23 26 5 8 13 31 42 -11

20. Southampton 21 25 6 3 16 20 41 -21

