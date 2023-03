Espanhol Félix Sánchez é o novo técnico da seleção do Equador

O espanhol Félix Sánchez, ex-técnico do Catar, assumirá o comando da seleção do Equador após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2022, informou neste sábado a Federação Equatoriana de Futebol (FEF).

"O técnico Félix Sánchez é o novo treinador de @LaTri. Boa sorte e sucesso professor!", disse a FEF em sua conta no Twitter.

Sánchez substituirá o argentino Gustavo Alfaro, que levou os equatorianos ao Catar-2022, sua quarta Copa do Mundo, na qual foi eliminado na primeira fase.

Em sua estreia na última Copa do Mundo, a seleção equatoriana enfrentou o Catar, a quem venceu por 2 a 0 na partida que abriu o torneio.

A FEF destacou na mesma rede social que Sánchez, de 47 anos, esteve ligado por uma década à La Masía do Barcelona, na Espanha, famoso centro de treinamento de jovens, e passou sete anos na Aspire Academy, em Doha, no Catar.

Também destacou que o técnico, que comandou o Catar em sua primeira Copa do Mundo, foi campeão da Copa da Ásia Sub-20 em 2019 e campeão da Copa da Ásia com a seleção principal do Catar.

"Precisamos de excelência na pessoa, confiança na sua carreira, um projeto de médio prazo e processos claros", afirmou a FEF num vídeo que acompanha a apresentação de Sánchez.

Na mesma peça audiovisual, a Federação indicou que buscou um treinador "para promover o extraordinário talento de nossos jogadores" e "semear o futuro do futebol equatoriano".

A seleção do Catar decidiu não renovar o contrato do técnico espanhol após o péssimo desempenho da equipe na Copa do Mundo de 2022. A seleção local perdeu as três partidas que disputou no torneio, algo que nunca havia acontecido com uma equipe anfitriã na história dos mundiais.

