Comunicado do Business Wire :Biban Global

O Programa Kafalah anunciou oficialmente uma parceria com uma seleção diversificada de entidades com sede na Arábia Saudita, prometendo até US$ 1,5 bilhão em garantias de financiamento para a crescente comunidade de startups e pequenas e médias empresas (PMEs) do país.

O anúncio foi feito no segundo dia do Biban 2023, com o Programa Kafalah, o principal programa nacional de garantia de risco de empréstimos e um dos maiores programas de garantia de risco de empréstimos da região, totalmente alinhado às metas da Visão 2030.

A promessa de US$ 1,5 bilhão do programa foi anunciada em conjunto com a assinatura de diversos acordos visando o desenvolvimento do espaço de PMEs da Arábia Saudita.

Isto inclui a parceria da Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita (Monsha'at) com dois dos principais facilitadores mundiais de empreendedorismo regional.

Em linha com a diversificação econômica do país, a Monsha'at assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Autoridade de Desenvolvimento de PMEs de Omã. O acordo irá reunir a Monsh'aat e a Autoridade de Desenvolvimento de PMEs para aprimorar o ecossistema de PMEs na Arábia Saudita e Omã, ao promover o comércio e o empreendedorismo entre os dois países.

A Monsha'at também assinou um MoU com a Visa International Service Association (VISA). Como parte do acordo, ambas as partes irão colaborar para aperfeiçoar a cooperação conjunta e apoiar a iniciativa "She's Next" da VISA: um programa de capacitação feminina estabelecido para equipar as empresárias com as ferramentas para fazer crescer seus negócios. A iniciativa ajuda as empresárias sauditas a atingir seus objetivos e obter o sucesso sustentável.

No valor de mais de US$ 1,5 bilhão, estas parcerias se unem aos acordos de grande alcance lançados no Biban 2023. Reunindo empreendedores, proprietários de PMEs, investidores e formuladores de políticas de todo o mundo, o evento está ocorrendo de 9 a 13 de março de 2023.

Saud Alsabhan, Vice-Governador da Monsha'at para Empreendedorismo, disse: "Em uma época em que a inovação nunca foi tão importante para superar desafios mundiais persistentes, garantir o futuro e criar uma Arábia Saudita maior e mais próspera, o Biban continua proporcionando a algumas das principais mentes de negócios do mundo uma plataforma adequada para fazer contatos, cooperar e criar."

Ele continuou: "Em apenas dois dias, reunimos entidades transformadoras e inovadores para lançar acordos marcantes que irão melhorar o ecossistema de PMEs da Arábia Saudita, impulsionar a economia nacional e garantir nosso futuro."

