Bayern vence Augsburg (5-3) e é líder isolado; Dortmund fica no empate com Schalke

O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 5 a 3 no derby da Baviera neste sábado, em jogo da 24ª rodada da Bundesliga, e assumiu a liderança isolada do campeonato já que o Borussia Dortmund não conseguiu passar do empate em 2 a 2 fora de casa com o Schalke 04.

Os dois gigantes do futebol alemão chegaram a esta rodada empatados com 49 pontos, com o Bayern na frente graças a um saldo de gols bem superior. Agora, o time de Munique se distancia provisoriamente com três pontos a mais que o Borussia Dortmund, que venceu os últimos oito jogos do campeonato e que visita o lanterna Schalke 04 no último jogo deste sábado.

O Augsburg chegou a ficar em vantagem no início do jogo com um gol de Mërgim Berisha, mas foi uma simples miragem e o Bayern virou sem grandes dificuldades, abrindo 4 a 1 antes do intervalo graças a um gol de o português João Cancelo (minuto 15), dois de Benjamin Pavard (19' e 35') e um de Leroy Sané (45'), que também havia sido o autor da assistência para o gol de Cancelo.

No segundo tempo, Berisha voltou a marcar, aos 60, de pênalti, mas a reação foi tímida e o canadense Alphonso Davies (74'), após um passe de Cancelo, marcou o quinto para o Bayern. Nos acréscimos, já com tudo decidido, o francês Irvin Cardona (90+3') fez o terceiro dos visitantes fechando o placar em 5 a 3 na Allianz Arena.

"O início do jogo foi infeliz, mas tivemos uma boa reação. Cada um dos três gols deles são gols que não deveríamos ter sofrido. Isso nos deixa irritados porque sempre queremos terminar sem sofrer gols", disse o meia-atacante do Bayern Jamal Musiala no final da partida.

O técnico Julian Nagelsmann também elogiou a "importante reação" de sua equipe após o gol do Augsburg que abriu o placar, mas lamentou que seus jogadores tenham "levantado o pé (do acelerador) no final" da partida.

Pavard, que marcou primeiro com um chute de primeira e depois com um voleio acrobático igualmente espetacular, se tornou assim o inesperado artilheiro do dia do Bayern, onde o atacante camaronês Eric Maxim Choupo-Moting não jogou devido uma pequena dor nas costas.

A semana, portanto, foi perfeita para o Bayern, que na quarta-feira conseguiu se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões ao eliminar o atual campeão francês Paris Saint-Germain nas oitavas de final.

O Bayern também conseguiu uma pequena revanche contra o Augsburg, que o havia derrotado por 1 a 0 no primeiro turno, em setembro passado.

Esse revés foi um dos dois sofridos pela equipe de Julian Nagelsmann até agora na Bundesliga.

No 'Derby do Ruhr', o Borussia Dortmund, eliminado na terça-feira na Liga dos Campeões pelo Chelsea, encerrou a sequência triunfante do campeonato com um empate (2-2) contra o Schalke 04, passando assim de lanterna a penúltimo colocado.

O Dortmund chegou a ficar em vantagem em duas ocasiões, com gols de Nico Schlotterbeck (38') e do português Raphaël Guerreiro (60'), mas os locais empataram, com gols de Marius Bülter (50') e Kenan Karaman (79').

"O jogo acabou ficando louco, o que era exatamente o que o Schalke queria", lamentou o técnico do Dortmund, Edin Terzic.

O Dortmund interrompeu a sequência de vitórias seguidas e ficando com oito, sem conseguir superar o recorde - também de oito - que a equipe alcançou na temporada 2011-2012, quando era comandada por Jürgen Klopp.

Nos demais jogos deste sábado, se destacou a vitória por 3 a 0 do RB Leipzig (agora 3º) sobre o Borussia Mönchengladbach (10º), com gols na segunda etapa de Timo Werner (57'), do sueco Emil Forsberg (71' de pênalti) e do croata Josko Gvardiol (80').

O Leipzig subiu provisoriamente ao 'pódio', com um ponto a mais que o Union Berlin (4º), que visita o Wolfsburg (8º) no domingo.

Eintracht Frankfurt (6º) e Mainz (7º), duas equipes que lutam por vagas nos torneios europeus, não passaram do empate (1-1) contra equipes da parte inferior da tabela, Stuttgart (16º) e Hertha Berlin (15º), respectivamente.

--- Resultados da 24ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Colonia - Bochum 0 - 2

- Sábado:

Hertha Berlim - Mainz 1 - 1

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3 - 0

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1 - 1

Bayern de Munique - Augsburg 5 - 3

Schalke 04 - Borussia Dortmund 2 - 2

- Domingo:

(11h30) Freiburg - Hoffenheim

(13h30) Werder Bremen - Bayer Leverkusen

(15h30) Wolfsburg - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 52 24 15 7 2 71 25 46

2. Borussia Dortmund 50 24 16 2 6 49 30 19

3. RB Leipzig 45 24 13 6 5 49 29 20

4. Union Berlin 44 23 13 5 5 35 27 8

5. Freiburg 42 23 12 6 5 35 32 3

6. Eintracht Frankfurt 40 24 11 7 6 46 34 12

7. Mainz 36 24 10 6 8 39 35 4

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 42 31 11

9. Bayer Leverkusen 31 23 9 4 10 40 37 3

10. Borussia Mönchengladbach 30 24 8 6 10 38 42 -4

11. Werder Bremen 30 23 9 3 11 35 43 -8

12. Colonia 27 24 6 9 9 32 38 -6

13. Augsburg 27 24 8 3 13 31 44 -13

14. Bochum 22 24 7 1 16 26 56 -30

15. Hertha Berlim 21 24 5 6 13 29 45 -16

16. Stuttgart 20 24 4 8 12 29 41 -12

17. Schalke 04 20 24 4 8 12 20 44 -24

18. Hoffenheim 19 23 5 4 14 29 42 -13

