Bayern de Munique vence Augsburg (5-3) e se mantém na liderança do Alemão

O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 5 a 3 no derby da Baviera neste sábado, em jogo da 24ª rodada da Bundesliga, garantindo assim a manutenção de sua liderança na tabela na luta particular pelo título que vem travando com o Borussia Dortmund.

Os dois gigantes do futebol alemão chegaram a esta rodada empatados com 49 pontos, com o Bayern na frente graças a um saldo de gols bem superior. Agora, o time de Munique se distancia provisoriamente com três pontos a mais que o Borussia Dortmund, que venceu os últimos oito jogos do campeonato e que visita o lanterna Schalke 04 no último jogo deste sábado.

O Augsburg chegou a ficar em vantagem no início do jogo com um gol de Mërgim Berisha, mas foi uma simples miragem e o Bayern virou sem grandes dificuldades, abrindo 4 a 1 antes do intervalo graças a um gol de o português João Cancelo (minuto 15), dois de Benjamin Pavard (19 e 35) e um de Leroy Sané (45), que também havia sido o autor da assistência para o gol de Cancelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo tempo, Berisha voltou a marcar, aos 60, de pênalti, mas a reação foi tímida e o canadense Alphonso Davies (74), após um passe de Cancelo, marcou o quinto para o Bayern. Nos acréscimos, já com tudo decidido, o francês Irvin Cardona (90+3) fez o terceiro dos visitantes fechando o placar em 5 a 3 na Allianz Arena.

Pavard, que marcou primeiro com um chute de primeira e depois com um voleio acrobático igualmente espetacular, se tornou assim o inesperado artilheiro do dia do Bayern, onde o atacante camaronês Eric Maxim Choupo-Moting não jogou devido uma pequena dor nas costas.

A semana, portanto, foi perfeita para o Bayern, que na quarta-feira conseguiu se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões ao eliminar o atual campeão francês Paris Saint-Germain nas oitavas de final.

O Bayern também conseguiu uma pequena revanche contra o Augsburg, que o havia derrotado por 1 a 0 no primeiro turno, em setembro passado.

Esse revés foi um dos dois sofridos pela equipe de Julian Nagelsmann até agora na Bundesliga.

Nos demais jogos deste sábado, se destacou a vitória por 3 a 0 do RB Leipzig (agora 3º) sobre o Borussia Mönchengladbach (10º), com gols na segunda etapa de Timo Werner (57'), do sueco Emil Forsberg (71' de pênalti) e do croata Josko Gvardiol (80').

O Leipzig subiu provisoriamente ao 'pódio', com um ponto a mais que o Union Berlin (4º), que visita o Wolfsburg (8º) no domingo.

Eintracht Frankfurt (6º) e Mainz (7º), duas equipes que lutam por vagas nos torneios europeus, não passaram do empate (1-1) contra equipes da parte inferior da tabela, Stuttgart (16º) e Hertha Berlin (15º), respectivamente.

--- Resultados da 24ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Colonia - Bochum 0 - 2

- Sábado:

Hertha Berlim - Mainz 1 - 1

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3 - 0

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1 - 1

Bayern de Munique - Augsburg 5 - 3

Schalke 04 - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Freiburg - Hoffenheim

(13h30) Werder Bremen - Bayer Leverkusen

(15h30) Wolfsburg - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 52 24 15 7 2 71 25 46

2. Borussia Dortmund 49 23 16 1 6 47 28 19

3. RB Leipzig 45 24 13 6 5 49 29 20

4. Union Berlin 44 23 13 5 5 35 27 8

5. Freiburg 42 23 12 6 5 35 32 3

6. Eintracht Frankfurt 40 24 11 7 6 46 34 12

7. Mainz 36 24 10 6 8 39 35 4

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 42 31 11

9. Bayer Leverkusen 31 23 9 4 10 40 37 3

10. Borussia Mönchengladbach 30 24 8 6 10 38 42 -4

11. Werder Bremen 30 23 9 3 11 35 43 -8

12. Colonia 27 24 6 9 9 32 38 -6

13. Augsburg 27 24 8 3 13 31 44 -13

14. Bochum 22 24 7 1 16 26 56 -30

15. Hertha Berlim 21 24 5 6 13 29 45 -16

16. Stuttgart 20 24 4 8 12 29 41 -12

17. Hoffenheim 19 23 5 4 14 29 42 -13

18. Schalke 04 19 23 4 7 12 18 42 -24

bur-tba/dr/psr/aam

Tags