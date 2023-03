Ucrânia anuncia duas detenções pela destruição de um Antonov An-225

O Serviço Ucraniano de Segurança (SBU) anunciou nesta sexta-feira (10) a detenção de dois ex-oficiais da Força Aérea pela destruição de um cargueiro Antonov An-225, o maior avião do mundo, pouco depois do início da invasão russa.

Com uma envergadura de 88 metros, o Antonov An-225 "Mriya", que significa "sonho" em ucraniano e é o único deste modelo, foi destruído no ano passado durante ataques contra o aeroporto de Gostomel, perto de Kiev, onde estava estacionado.

O aeroporto foi cenário de combates pouco depois do início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, quando as forças de Moscou tentaram tomar o controle desta importante infraestrutura.

O avião Mriya foi destruído nos primeiros dias da invasão, depois de ter sido utilizado para o transporte de equipamento médico da China em 2020, durante a pandemia.

O SBU acusa altos funcionários da empresa de defesa Antonov, fabricante do avião, de terem impedido as forças ucranianas de proteger o aeroporto antes da invasão.

"De acordo com a investigação, os funcionários não permitiram que a Guarda Nacional Ucraniana, na véspera da invasão, entrasse no terreno do aeroporto de Gostomel para preparar sua defesa", afirmou o SBU em um comunicado.

Um ex-vice-diretor geral da empresa estatal Antonov "está foragido", segundo o SBU. Os outros dois suspeitos, o ex-diretor geral e o diretor da unidade de segurança, foram detidos.

Em caso de condenação por obstrução de operações do exército ucraniano, eles podem receber sentenças de 15 anos de prisão.

