Terremoto de 4,9 graus atinge El Salvador

Um terremoto de magnitude 4,9 graus com epicentro no Oceano Pacífico sacudiu o território de El Salvador nesta sexta-feira (10), sem causar vítimas ou danos materiais, informou uma fonte oficial.

O movimento telúrico foi registrado às 08h34 no horário local (11h34 no horário de Brasília) e seu epicentro foi localizado 29 quilômetros ao sul de Playa Mizata, no departamento de La Libertad, na costa salvadorenha no Oceano Pacífico, disse um relatório do Ministério do Ambiente, Ambiente e Recursos Naturais (MARN).

O terremoto, que teve uma profundidade focal de 40,2 km, não provocou vítimas nem danos materiais, segundo a Proteção Civil.

Segundo o MARN, o tremor foi produzido pela interação das placas Cocos e Caribe na zona de subducção do Pacífico.

El Salvador tem uma alta atividade sísmica, gerada por dezenas de falhas geológicas que atravessam o território como resultado de sua cadeia vulcânica e por estar localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico.

