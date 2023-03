PSG fará oferta para compra do Stade de France

O Paris Saint-Germain fará uma oferta no concurso lançado pelo governo da França para a venda do Stade de France em 2025, informou nesta sexta-feira uma fonte interna do clube, confirmando uma informação do jornal L'Équipe.

"Somos candidatos para comprar o Stade de France", afirmou esta fonte, que explicou que o clube ainda não apresentou sua oferta.

No dia 7 de março, o Estado francês publicou os dois modelos de negócio pelo pelo estádio, cujo valor é estimado em 647 milhões de euros (R$ 3,5 milhões, na cotação atual): Um para a cessão e outro para uma nova concessão, com data de entrega para 27 de abril, segundo os documentos consultados pela AFP.

As ofertas que forem feitas, tanto para a cessão como para a concessão, serão estudadas em 2024 para uma provável atribuição em 2025.

Há alguns meses, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, expressou sua irritação pelas dificuldades nas negociações com a prefeitura de Paris para uma possível compra do Parque dos Príncipes, onde o clube historicamente manda seus jogos.

Semanas depois, a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, respondeu que o estádio "não estava à venda".

"Se isto não avançar com a prefeitura de Paris, preparamos outras opções", explicou a fonte do PSG.

O clube considera que se não se tornar proprietário do Parque dos Príncipes, não poderá iniciar obras de ampliação e modernização, estimadas em 500 milhões de euros (R$ 2,7 milhões).

