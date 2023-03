PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CHINA POLÍTICA: Xi Jinping conquista terceiro mandato inédito como presidente da China

ALEMANHA ATAQUE: Ex-testemunha de Jeová mata seis pessoas em sua comunidade em Hamburgo

PAPA IGREJA: Dez anos do papa Francisco à frente da Igreja Católica

=== CHINA POLÍTICA ===

PEQUIM:

Xi Jinping obtém terceiro mandato inédito como presidente da China

Xi Jiping obteve nesta sexta-feira (10) um histórico terceiro mandato presidencial na China após uma votação do órgão parlamentar do país, que ratifica sua condição de líder mais poderoso em décadas.

(China política parlamento, 720 palavras)

PEQUIM:

Quem é o presidente chinês Xi Jinping?

Quando Xi Jinping chegou ao poder em 2012, alguns previram que ele seria o líder mais liberal do Partido Comunista Chinês por causa de seu perfil discreto e histórico familiar. Mais de 10 anos depois, a realidade é bem diferente.

(China Xi política congresso partido, Perfil, 900 palavras)

PEQUIM:

Os desafios do terceiro mandato do presidente chinês Xi Jinping

Xi Jinping, que conquistou nesta sexta-feira um terceiro mandato como presidente da China até 2028, enfrentará quatro desafios principais: a economia, a tensão com os Estados Unidos, a questão de Taiwan e os direitos humanos.

(China EUA diplomacia Taiwan política economia direitos, 680 palavras)

=== ALEMANHA ATAQUE ===

HAMBURGO:

Ex-testemunha de Jeová mata seis pessoas em sua comunidade em Hamburgo

Um ex-membro das Testemunhas de Jeová matou seis membros de sua antiga comunidade na cidade alemã de Hamburgo, com a qual ele entrou em conflito, e depois cometeu suicídio, disseram as autoridades nesta sexta-feira (10).

(Alemanha ataque polícia religião, 581 palavras)

PARIS:

Testemunhas de Jeová, um movimento religioso acusado de tendência sectária

O movimento religioso das Testemunhas de Jeová, cujo centro em Hamburgo (Alemanha) foi alvo de um tiroteio mortal na noite de quinta-feira (9), tem mais de oito milhões de membros em todo o mundo e é regularmente acusado de tendências sectárias.

(Alemanha seita religião tiroteio liberdade investigação, Quadro)

=== PAPA IGREJA ===

VATICANO:

Papa Francisco, popular e questionado, completa 10 anos à frente da Igreja

O papa Francisco vai completar na próxima segunda-feira (13) uma década de pontificado, período marcado por sua popularidade entre os fiéis e pela resistência feroz dentro da Igreja Católico a seu projeto de reformas, mesmo que estas não questionem os pilares doutrinários.

(Vaticano religião conflito diplomacia migração, 690 palavras)

VATICANO:

As grandes datas do pontificado de Francisco

Confira as principais datas do pontificado de Francisco, primeiro papa jesuíta e latino-americano da história, que completará 10 anos à frente da Igreja Católica na próxima segunda-feira (13).

(Vaticano religião conflito diplomacia papa migração, 640 palavras)

VATICANO:

Principais medidas do papa Francisco: reformas, diplomacia e combate à pedofilia

O papa Francisco, de 86 anos, completará uma década de pontificado em 13 de março. Das reformas à diplomacia, passando pelo combate à pedofilia, estas são as suas grandes linhas de atuação como líder da Igreja Católica.

(Vaticano religião conflito diplomacia papa migração, 670 palavras)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Promotor de NY oferece a Trump a oportunidade de prestar testemunho diante de júri

Um promotor de Nova York ofereceu a Donald Trump a oportunidade de prestar testemunho diante de um grande júri a respeito de um suposto suborno pago a uma atriz pornô com quem teria mantido um relacionamento, um procedimento que pode resultar em um indiciamento, informou a imprensa dos Estados Unidos.

(EUA política, 400 palavras)

SANTIAGO:

O protagonismo feminino no governo de Boric no Chile

Quando o esquerdista Gabriel Boric assumiu o poder no Chile, anunciou que seu governo seria "feminista". Um ano depois, a abordagem de gênero conseguiu pautar o discurso público, mas ainda há progressos a serem alcançados na igualdade entre homens e mulheres.

(Chile política Mulheres Boric gênero, Ângulo, 716 palavras)

DEPARTAMENTO DE NARIÑO, Colômbia:

Negociar com um ex-guerrilheiro no poder da Colômbia dá "confiança": dissidências Farc

Na úmida floresta colombiana e sob tendas de plástico, um comando rebelde se abriga, prestes a conversar com um ex-guerrilheiro que "inspira confiança" neles. Dissidentes das extintas Farc aguardam o início de novas negociações de paz, desta vez com o presidente Gustavo Petro.

(Colômbia guerrilha conflito narcotráfico paz, Entrevista, 700 palavras)

-- EUROPA

PARIS:

França e Reino Unido reforçam luta contra migração irregular em 'novo começo'

O presidente francês, Emmanuel Macron, celebrou nesta sexta-feira (10) o "novo começo" nas relações entre a França e o Reino Unido, no final de uma cúpula com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, com a migração e a Ucrânia na agenda.

(França GB conflito Rússia diplomacia Ucrânia defesa migração, 486 palavras)

MOSCOU:

Kremlin afirma que governo dos EUA está por trás do sentimento 'anti-Rússia' na Geórgia

O governo russo acusou os países ocidentais nesta sexta-feira (10) de estar por trás das manifestações na Geórgia, que descreveu como uma tentativa de golpe de Estado.

(Rússia EUA diplomacia manifestação Geórgia, 405 palavras)

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã e Arábia Saudita concordam em reatar relações

O Irã e a Arábia Saudita concordaram em retomar suas relações diplomáticas, interrompidas em 2016, e reabrir suas respectivas embaixadas, após negociações na China, informou a mídia estatal desses dois países muçulmanos.

(Irã diplomacia Arábia, 533 palavras)

-- ÁFRICA

BULAWAYO:

Túmulo de colono britânico gera polêmica no Zimbábue

As colinas de Matobo são conhecidas no Zimbábue como um local sagrado de conexão com a ancestralidade, mas a presença do túmulo do colono britânico Cecil Rhodes na mesma região provoca polêmica.

(Zimbábue religião história turismo, 510 palavras)

=== ECONOMIA ===

DOHA:

Abandonar a lista dos países mais pobres, questão 'agridoce' para muitas nações

Quando sair oficialmente da lista de países mais pobres da ONU no final deste ano, o reino do Butão, no Himalaia, vai comemorar. Mas, para muitos outros, essa transição é uma questão complicada.

(Angola pobreza diplomacia cúpula ONU Butão Bangladesh economia, 680 palavras)

WASHINGTON:

Mercado de trabalho dos EUA mostra sinais de enfraquecimento em fevereiro

A economia dos EUA criou menos empregos em fevereiro do que em janeiro e o índice de desemprego subiu, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (10), um sinal há muito tempo esperado pelos mercados.

(emprego índices macroeconomia EUA inflação, Central, 500 palavras)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Oscar retorna com piadas sobre tapa e filme sobre multiverso como o favorito

A cerimônia de entrega do Oscar acontece no próximo domingo (12) e duas perguntas dominam os fãs antes da 95ª edição do prêmio da Academia: alguém tomará um tapa? E uma excêntrica ficção científica com direito a dedos de salsicha e brinquedos sexuais pode vencer na categoria de melhor Filme?

(EUA Oscar entretenimento premiação gente cinema, 770 palavras)

LOS ANGELES:

Indicados ao Oscar nas principais categorias

Lista dos indicados nas principais categorias da 95ª edição do Oscar, que acontecerá em Los Angeles no próximo domingo, 12 de março.

(EUA Oscar prêmio cinema, 400 palavras)

PARIS:

Laura Poitras, uma cineasta que brinca em ser a consciência má dos EUA

A americana Laura Poitras é uma documentarista vencedora do Oscar que recebeu o papel de má consciência do seu país. Ela renova este título e garante mais uma indicação à estatueta com "All the Beauty and the Bloodshed" (Toda beleza e o derramamento de sangue, em tradução livre), contando a crise dos opioides.

(EUA política cinema narcotráfico, Entrevista, 592 palavras)

HOUSTON:

Descarbonização, uma maratona em que uns correm e outros nem caminham

Em teoria, todos concordam em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas para os países emergentes esse desejo colide com suas necessidades de recuperação e desenvolvimento econômico, ainda impulsionado por uma indústria de combustíveis fósseis.

(petróleo clima Houston EUA UE China Alemanha Índia energia, Ângulo, 500 palavras)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

