Oposição acusa governo grego de 'fugir da responsabilidade' após acidente de trem

O líder do principal partido da oposição grega, Alexis Tsipras, acusou o governo conservador de Kyriakos Mitsotakis nesta sexta-feira (10) de "fugir da responsabilidade" e "esconder a verdade" no acidente ferroviário que matou 57 pessoas.

"Fugir da sua responsabilidade (...) é uma tentativa de esconder a verdade", disse o ex-primeiro-ministro (2015-2019) do Syriza de esquerda radical, assegurando que "toda a sociedade grega exige verdade e justiça".

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis prometeu na quinta-feira "transparência absoluta" na investigação sobre este acidente que ocorreu em 28 de fevereiro em Tempe, cerca de 350 quilômetros ao norte de Atenas.

O chefe do governo, perante a indignação dos gregos após a catástrofe, assumiu a "responsabilidade" por este acidente, o pior do país. No entanto, sublinhou que "todos" são "culpados", portanto a responsabilidade recaiu sobre os diferentes governos dos últimos anos, que tardaram a modernizar os sistemas de segurança dos trens.

