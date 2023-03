Nadadora australiana Kaylee McKeown bate recorde mundial dos 200 m costas

A nadadora australiana Kaylee McKeown, dona de três ouros olímpicos, bateu nesta sexta-feira o recorde mundial dos 200 metros costas, com o tempo de 2m03s14, a quatro meses do início do Mundial de natação.

McKeown, de 21 anos e que também é detentora do recorde mundial dos 100 metros costas, conseguiu sua marca no campeonato regional de Nova Gales do Sul.

O recorde anterior nos 200 metros era da americana Regan Smith (2m03s35), conseguido no Mundial de 2019.

Em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, McKeown foi medalha de ouro nos 100 metros costas, 200 metros costas e no revezamento 4x100m medley. Além disso, ela ganhou o ouro nos 200 metros costas no Mundial de 2022, realizado em Budapeste (Hungria).

O Mundial de natação de 2023 será disputado em julho, em Fukuoka (Japão).

