Mais de 1.000 migrantes interceptados na costa da Tunísia

Mil migrantes africanos foram interceptados ao longo da costa da Tunísia quando tentavam chegar à Europa de forma irregular, uma viagem perigosa que esta semana custou a vida de mais 14 pessoas, anunciou nesta sexta-feira (10) a Guarda Nacional tunisiana.

No total, 1.008 migrantes, incluindo 954 de países da África subsaariana e 54 tunisianos, foram "resgatados" na noite de quinta-feira na costa da Tunísia, disse o porta-voz da Guarda Nacional em um comunicado.

Nada menos que 25 tentativas de chegar à Itália irregularmente foram frustradas durante a noite, acrescentou.

Na quinta-feira, as autoridades tunisianas anunciaram a morte de 14 migrantes da África subsaariana, após o naufrágio de dois barcos improvisados na costa de Sfax (centro-leste).

Outros 54 migrantes foram resgatados durante essas tentativas de chegar à costa italiana da Tunísia.

Esta tragédia ocorreu no momento em que muitos migrantes de países da África subsaariana tentam deixar a Tunísia após as duras declarações do presidente Said contra a imigração irregular.

