Irã e Arábia Saudita concordam em reatar relações

O Irã e a Arábia Saudita concordaram em retomar suas relações diplomáticas, interrompidas em 2016, e reabrir suas respectivas embaixadas, após negociações na China, informou a mídia estatal desses dois países muçulmanos.

Riad cortou relações diplomáticas com Teerã sete anos atrás, depois que cidadãos iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas na república islâmica após a execução em Riade do clérigo xiita Nimr Al Nimr.

"Após discussões, a República Islâmica do Irã e o Reino da Arábia Saudita concordaram em retomar as relações diplomáticas e reabrir embaixadas e missões nos próximos dois meses", disse a agência de notícias oficial iraniana Irna, citando um comunicado conjunto.

A agência de notícias oficial saudita também publicou o texto.

Ali Shamkhani, secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irã, viajou para a China na terça-feira para "negociações intensivas com seu homólogo saudita, a fim de finalmente resolver as questões entre Teerã e Riade", informou a Irna.

O Irã, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, de maioria sunita, apoiam rivais em várias zonas de conflito no Oriente Médio, incluindo o Iêmen, onde o Irã apoia os rebeldes houthis, enquanto Riade lidera uma coalizão militar pró-governo.

O Iraque, que faz fronteira com os dois países, sediou várias rodadas de negociações entre o Irã e a Arábia Saudita desde abril de 2021.

Essas reuniões eram de nível relativamente baixo, com oficiais de inteligência e segurança.

