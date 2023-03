Inter perde para Spezia e pode sair da vice-liderança do Italiano

A Inter de Milão, vice-líder do Campeonato Italiano, foi derrotada fora de casa nesta sexta-feira pela Spezia (17ª) por 2 a 1 e pode cair na tabela dependendo dos resultados da 26ª rodada durante o fim de semana.

Daniele Maldini colocou os anfitriões na frente no início do segundo tempo (55') e Romelu Lukaku empatou de pênalti a poucos minutos do fim (83'), mas outra penalidade máxima, convertida por M'Bola Nzola (87'), deu a vitória ao time da Ligúria.

Com a derrota, a Inter fica com 50 pontos e pode ser ultrapassada pela Lazio (3ª, 48 pontos), caso a equipe romana vença seu jogo contra o Bologna (8º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Roma (4ª, 47 pontos) e o Milan (5º, 47 pontos), que jogarão em casa contra Sassuolo (13º) e Salernitana (16ª), respectivamente, também podem alcançar os 'nerazzurri' se vencerem.

O tropeço da Inter também aproxima ainda mais do 'Scudetto' o Napoli, que tem 15 pontos de vantagem na liderança e no domingo recebe a Atalanta (6ª).

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Spezia - Inter 2 - 1

- Sábado:

(11h00) Empoli - Udinese

(14h00) Napoli - Atalanta

(16h45) Bologna - Lazio

- Domingo:

(08h30) Lecce - Torino

(11h00) Hellas Verona - Monza

Cremonese - Fiorentina

(14h00) Roma - Sassuolo

(16h45) Juventus - Sampdoria

- Segunda-feira:

(16h45) Milan - Salernitana

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 65 25 21 2 2 58 16 42

2. Inter 50 26 16 2 8 47 30 17

3. Lazio 48 25 14 6 5 41 19 22

4. Roma 47 25 14 5 6 32 21 11

5. Milan 47 25 14 5 6 42 32 10

6. Atalanta 42 25 12 6 7 42 28 14

7. Juventus 35 25 15 5 5 40 20 20

8. Bologna 35 25 10 5 10 31 34 -3

9. Torino 34 25 9 7 9 27 29 -2

10. Udinese 32 25 7 11 7 33 30 3

11. Monza 32 25 9 5 11 30 35 -5

12. Fiorentina 31 25 8 7 10 29 31 -2

13. Sassuolo 30 25 8 6 11 30 37 -7

14. Empoli 28 25 6 10 9 23 33 -10

15. Lecce 27 25 6 9 10 24 29 -5

16. Salernitana 25 25 6 7 12 28 44 -16

17. Spezia 24 26 5 9 12 23 42 -19

18. Hellas Verona 18 25 4 6 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 25 1 9 15 21 46 -25

20. Sampdoria 12 25 2 6 17 11 39 -28

./bds/dr/cb

Tags