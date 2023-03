Governo colombiano e ELN se comprometem a negociar cessar-fogo

O governo colombiano e a guerrilha do ELN concordaram em iniciar a negociação de um cessar-fogo nesta sexta-feira (10), no encerramento da segunda rodada de um diálogo de paz.

"Anunciamos o tratamento do início do cessar-fogo", diz o acordo divulgado durante um ato do qual participam negociadores das duas partes.

O marco do eventual acordo será o Direito Internacional Humanitário, acrescenta o texto, lido pela dirigente indígena Dayana Domicó, integrante da delegação do governo do presidente Gustavo Petro.

"Isto implica em ações e dinâmicas humanitárias para reduzir a intensidade do conflito, facilitar a participação da população neste processo de paz e gerar garantias para que isso seja possível nas áreas de maior crise humanitária", diz o documento.

Os delegados do governo colombiano e do ELN mantinham diálogos no México desde 13 de fevereiro passado.

Na quarta-feira eles anunciaram que vão realizar em Cuba uma terceira rodada de negociações para pôr fim a quase seis décadas de conflito armado, embora não tenham informado a data em que ocorrerá esta nova rodada.

