Getafe arranca empate do Cádiz na abertura da 25ª rodada do Espanhol

O Getafe arrancou um empate em 2 a 2 do Cádiz no apagar das luzes com um pênalti marcado aos 16 minutos de acréscimos do segundo tempo, no jogo que abriu nesta sexta-feira a 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jogando em casa, o Cádiz se colocou duas vezes à frente no placar com gols de Rubén Sobrino (39') e Rubén Alcaraz (82' de pênalti), enquanto o Getafe conseguiu os empates em duas penalidades máximas convertidas pelo turco Enes Ünal (61' e 90'+16).

Ambas as equipes tiveram um jogador expulso. O português Domingos Duarte recebeu cartão vermelho e deixou o Getafe com dez em campo no minuto 80, antes da expulsão de Isaac Carcelém pelo Cádiz no tumultuado final da partida (90'+16).

O resultado deixa o Cádiz (15º) com um ponto de vantagem sobre o Getafe (16º) na tabela, com ambos ameaçados por outras equipes que lutam contra o rebaixamento.

No sábado, o Real Madrid (2º) recebe no Santiago Bernabéu o Espanyol (13º) precisando vencer para tentar diminuir a vantagem de nove pontos do líder Barcelona, que no domingo visita o Athletic Bilbao (9º).

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Getafe 2 - 2

- Sábado:

(10h00) Real Madrid - Espanyol

(12h15) Elche - Valladolid

(14h30) Celta Vigo - Rayo Vallecano

(17h00) Valencia - Osasuna

- Domingo:

(10h00) Mallorca - Real Sociedad

(12h15) Sevilla - Almería

(14h30) Villarreal - Betis

(17h00) Athletic Bilbao - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Girona - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 62 24 20 2 2 46 8 38

2. Real Madrid 53 24 16 5 3 47 18 29

3. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 19 19

4. Real Sociedad 44 24 13 5 6 32 23 9

5. Betis 41 24 12 5 7 32 25 7

6. Villarreal 37 24 11 4 9 28 23 5

7. Rayo Vallecano 35 24 9 8 7 29 25 4

8. Osasuna 34 24 9 7 8 22 23 -1

9. Athletic Bilbao 33 24 9 6 9 33 26 7

10. Mallorca 31 24 9 4 11 21 25 -4

11. Girona 30 24 8 6 10 38 38 0

12. Celta Vigo 28 24 7 7 10 26 34 -8

13. Espanyol 27 24 6 9 9 30 36 -6

14. Valladolid 27 24 8 3 13 18 34 -16

15. Cádiz 27 25 6 9 10 20 37 -17

16. Getafe 26 25 6 8 11 25 34 -9

17. Sevilla 25 24 6 7 11 27 39 -12

18. Almería 25 24 7 4 13 28 42 -14

19. Valencia 23 24 6 5 13 27 28 -1

20. Elche 12 24 2 6 16 18 48 -30

