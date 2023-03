Federação Internacional de Esgrima reintegra russos e bielorrussos às suas competições

A Federação Internacional de Esgrima (FIE) decidiu nesta sexta-feira reintegrar os atletas russos e bielorrussos às suas competições, informou à AFP uma federação nacional que participou do Congresso extraordinário da FIE.

A decisão abrange as provas individuais e por equipes e será efetivada a partir de abril "com a ressalva de eventuais recomendações/decisões futuras do COI (Comitê Olímpico Internacional)" sobre o tema, que gera grande controvérsia.

A esgrima se torna assim o primeiro esporte olímpico a reintegrar esportistas de Rússia e Belarus, um ano depois de sua exclusão devido à guerra na Ucrânia.

Reunidos em um Congresso extraordinário em Lausanne (Suíça), 65% dos membros da FIE votaram a favor do retorno às competições de atletas, equipes e responsáveis russos e bielorrussos, explicou a mesma fonte.

A federação teve que se posicionar diante da iminência do início da fase de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que começa agora em abril vai até o ano que vem.

Os esgrimistas russos, que estão entre os melhores do mundo, conseguiram três medalhas de ouro nos Jogos de Tóquio em 2021, nos quais tiveram que competir sob a bandeira do Comitê Olímpico Russo e não com a de seu país.

