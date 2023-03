Ex-jogador inglês Gary Lineker deixará programa da BBC após declarações polêmicas sobre migração

O ex-jogador inglês e agora apresentador da BBC Gary Lineker deixará temporariamente seu posto no programa "Match of the Day" após suas polêmicas declarações contra o governo britânico sobre sua política migratória, informou a emissora nesta sexta-feira.

Lineker, de 62 anos, foi duramente criticado por comparar em um tuíte a linguagem utilizada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Rishi Sunak, ao apresentar seu controverso projeto de lei contra a migração irregular com a retórica da Alemanha nazista.

"A BBC manteve extensas conversas com Gary e sua equipe nos últimos dias. Dissemos que consideramos que sua recente atividade nas redes sociais é uma violação de nossas pautas" de imparcialidade, afirmou um porta-voz da rede de televisão.

"A BBC decidiu que ele deixará de apresentar o 'Match of the Day' até que tenhamos uma posição clara e acordada sobre seu uso das redes sociais", acrescentou.

A polêmica foi provocada por uma resposta de Lineker no Twitter, onde ele tem 9 milhões de seguidores, a um vídeo no qual a ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, revelou na última terça-feira os planos para deter e deportar quem chegar ao país de forma irregular, impedi-los de solicitar asilo e proibi-los de obter a nacionalidade britânica.

"Não existe um grande fluxo. Nós aceitamos muito menos refugiados do que outros países europeus importantes", escreveu o ex-jogador.

"Esta é só uma política imensuravelmente cruel voltada para as pessoas mais vulneráveis em uma linguagem que não é diferente da utilizada pela Alemanha nos anos 30", acrescentou.

Na quinta-feira, Lineker disse que assumia suas palavras e tinha muita vontade de apresentar o programa da semana que vem, o que faz desde 1999, cinco anos depois de se aposentar do futebol.

