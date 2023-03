Erdogan confirma por decreto eleições para 14 de maio na Turquia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, candidato à reeleição, confirmou nesta sexta-feira (10) com um decreto a realização de eleições presidenciais e legislativas em 14 de maio, abrindo assim oficialmente a campanha eleitoral.

"O decreto será publicado amanhã [sábado] no Diário Oficial", disse o chefe de Estado de Ancara.

Erdogan justificou a decisão de manter a data marcada para as eleições apesar do terremoto de 6 de fevereiro, que deixou mais de 46.000 mortos no país, alegando que "a Turquia não tem tempo a perder nem pode se distrair ou desperdiçar energia".

"Queremos fazer do 14 de maio a data que apagará o impacto da destruição de 6 de fevereiro", disse o presidente turco, no poder desde 2003, ano em que se tornou primeiro-ministro.

Erdogan vai enfrentar o candidato designado na segunda-feira por uma plataforma de seis partidos da oposição, Kemal Kiliçdaroglu, líder do social-democrata CHP.

"A agenda da nossa campanha estará centrada nos esforços para curar as feridas e compensar os danos econômicos e sociais causados pelo terremoto", anunciou.

