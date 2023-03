Em jogo eletrizante, Lille e Lyon empatam na abertura da 27ª rodada do Francês

O 'hat-trick' de Jonathan David não foi suficiente para dar a vitória ao Lille, que empatou em casa com o Lyon em 3 a 3, graças a dois gols na reta final de Alexandre Lacazette, no jogo que abriu a 27ª rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira.

David colocou os anfitriões na frente no início do segundo tempo com um gol no minuto 46 e um pênalti convertido no minuto 61, pouco antes de o Lyon diminuir com Bradley Barcola (64').

Em outra cobrança de pênalti, o atacante canadense fez o terceiro do Lille (79'), que entrou nos dez minutos finais com dois gols de vantagem e a sensação de que iria ficar com os três pontos.

Foi então que apareceu Lacazette, que com dois gols em seis minutos (83' e 89') empatou a partida.

Com o resultado, o Lille fica em sexto na tabela e o Lyon sobe provisoriamente para a oitava posição.

Apesar do empate decepcionante, Jonathan David assuiu a artilharia isolada da Ligue 1 com 19 gols, um a mais que Kyllian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Na continuação da rodada, o líder PSG visita no sábado o Brest (15º), enquanto o vice-líder, o Olympique de Marselha, recebe no domingo o Strasbourg (16º).

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Lyon 3 - 3

- Sábado:

(13h00) Auxerre - Rennes

(17h00) Brest - PSG

- Domingo:

(09h00) Clermont-Ferrand - Lens

(11h00) Nantes - Nice

Ajaccio - Montpellier

Angers - Toulouse

Lorient - Troyes

(13h05) Monaco - Reims

(16h45) Olympique de Marselha - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 26 20 3 3 66 25 41

2. Olympique de Marselha 55 26 17 4 5 49 25 24

3. Monaco 51 26 15 6 5 55 36 19

4. Lens 51 26 14 9 3 40 21 19

5. Rennes 46 26 14 4 8 45 29 16

6. Lille 46 27 13 7 7 49 36 13

7. Nice 42 26 11 9 6 34 22 12

8. Lyon 40 27 11 7 9 42 31 11

9. Reims 40 26 9 13 4 34 26 8

10. Lorient 40 26 11 7 8 38 36 2

11. Clermont-Ferrand 34 26 9 7 10 26 34 -8

12. Toulouse 32 26 9 5 12 41 46 -5

13. Montpellier 30 26 9 3 14 41 46 -5

14. Nantes 28 26 6 10 10 27 34 -7

15. Brest 23 26 5 8 13 27 42 -15

16. Strasbourg 22 26 4 10 12 30 44 -14

17. Auxerre 22 26 5 7 14 23 49 -26

18. Ajaccio 21 26 6 3 17 20 47 -27

19. Troyes 20 26 4 8 14 36 57 -21

20. Angers 10 26 2 4 20 21 58 -37

bur-kau/dr/cb

