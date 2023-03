Comunicado do Business Wire :FESCIOF

O Fórum das Organizações Internacionais sobre o Futuro da Educação, Ciência e Cultura (FESCIOF, Future of Education, Science, and Culture International Organizations Forum) encerrou com sucesso sua reunião inaugural em Riade, unindo pela primeira vez a Organização Educacional, Cultural e Científica da Liga Árabe (ALECSO, Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization), a Organização Mundial Islâmica de Educação, Ciência e Cultura (ICESCO, Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) e mais de 100 organizações internacionais, alavancando o poder da colaboração para impulsionar um impacto significativo para o futuro das organizações internacionais nos campos da educação, ciência e cultura.

(from left to right) H.E. Mohamed Ould Amar, Director General, ALECSO, H.E. Dr. Salim Al Malik, ICESCO and Costanza Farina, Director, Regional Bureau for Education in the Arab States - UNESCO Representative to Lebanon and Syria (Photo: AETOSWire)

Após a conclusão do fórum, os organizadores anunciaram seu compromisso de facilitar maior colaboração entre organizações internacionais nos campos da educação, ciência e cultura. Eles afirmaram a importância da FESCIOF como um esforço inovador para alinhar esforços e maximizar o impacto positivo através da colaboração. A Arábia Saudita também tomou a iniciativa de sediar as próximas duas edições da FESCIOF, em 2025 e 2027.

A FESCIOF, que apresentou mais de 20 sessões de painéis com mais de 65 palestrantes sob o tema "Juntos pelo Impacto no Século 21", teve como objetivo promover um discurso profundo e facilitar a troca de conhecimentos para desenvolver uma visão partilhada e identificar oportunidades para colaboração.

Ao lado de representantes de alto nível da UNESCO, ALECSO e ICESCO, o evento facilitou o diálogo entre organizações dentro de um amplo ecossistema de agentes de mudança, com palestrantes e participantes de organizações internacionais, incluindo o Grupo do Banco Islâmico de Desenvolvimento (IsDB, Islamic Development Bank) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), bem como especialistas e líderes de pensamento em projeto e gestão organizacional de prestigiosas instituições acadêmicas e organizações proeminentes, tais como Harvard Business School, London Business School, INSEAD Blue Ocean Strategy Institute, Google, e Visa, entre outros.

Os representantes das organizações internacionais de educação, cultura e ciência refletiram sobre as discussões durante o Fórum e destacaram seus sucessos, reconhecendo o valor que as parcerias entre a sociedade civil e o setor privado trazem para o mundo. Durante a sessão final "Preparar o terreno para a colaboração futura", os participantes do painel, Sua Excelência Mohamed Ould Amar; diretor geral da ALECSO, Sua Excelência Dr. Salim Al-Malik, diretor geral do ICESCO; Costanza Farina, diretora do escritório regional em Beirute e representante da UNESCO no Líbano e na Síria, enfatizaram a necessidade de continuar trabalhando juntos para criar um roteiro "Juntos pelo Impacto" para alcançar objetivos partilhados e criar um futuro melhor para todos. all.

"Como organizações e aqueles que estão se organizando, precisamos trabalhar na hora certa e no lugar certo porque o desafio é o valor do tempo", disse Sua Excelência Al-Malik. Ele também elogiou os objetivos da FESCIOF e disse que a ICESCO irá maximizar os resultados da conferência e "convertê-los em ação".

Farina destacou a interdependência dos três setores da educação, cultura e ciência, salientando que "não podemos avançar na educação se não avançarmos na ciência e na cultura ao mesmo tempo".

Finalmente, Sua Excelência Mohamed Ould Amar, diretor geral da ALECSO concluiu que "os objetivos deste Fórum são muito claros, estamos trabalhando juntos para alcançá-los".

A FESCIOF pretende estabelecer uma plataforma global colaborativa e confiável para que as organizações internacionais se reúnam e capitalizem oportunidades futuras. O evento promove o diálogo aberto e a parceria entre as partes interessadas para criar um roteiro para que as organizações internacionais colaborem mais efetivamente, enquanto estabelece um mecanismo sustentável para parcerias resultantes do fórum.

A FESCIOF, que ocorreu de 8 a 9 de março, é organizada conjuntamente pela ALECSO e pela Comissão Nacional Saudita para Educação, Cultura e Ciência (SNC, Saudi National Commission for Education, Culture and Science).

