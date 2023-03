Chuvas no Peru deixam seis mortos e centenas de desabrigados

Ao menos seis pessoas morreram e mais de 500 ficaram desabrigadas na costa norte do Peru por inundações provocadas por chuvas e pela cheia de rios provocadas pelo ciclone atípico Yaku, informou a Defesa Civil.

"Até o momento (sexta-feira), foram registrados 6 falecidos, 567 desabrigados e mais de 2 mil afetados", anunciou a entidade pelo Twitter.

As inundações, acompanhadas de ventos fortes, começaram esta semana e se intensificaram nas últimas 48 horas, afetando áreas urbanas e rurais dos departamentos (estados) costeiros de Lambayeque, Piura e Tumbes, na fronteira com o Equador.

Segundo as autoridades, o nível de precipitações sazonais disparou pela presença de um ciclone em frente à costa peruana, nas águas do oceano Pacífico.

"O ciclone Yaku é um fenômeno muito incomum, fazendo com que as chuvas se intensifiquem no norte", informou o diretor da Defesa Civil, César Sierra, à rádio Exitosa.

O governo enviou uma tonelada de alimentos e 1,5 ton de itens de limpeza para ajudar a população afetada.

Soldados da companhia de Intervenção Rápida para Desastres do Exército peruano evacuou moradores do distrito de Pacora (Lambayeque), que ficaram isolados pela cheia do rio La Leche.

